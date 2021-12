Mohammed Sajid (UC), Aziz Akhannouch (RNI) et Abdessamad Archane (MDS).

L’Union constitutionnelle (UC) et le Mouvement démocratique et social (MDS) rejoignent officiellement les rangs de la majorité de Aziz Akhannouch. Les détails.

L’Union constitutionnelle (UC) et le Mouvement démocratique et social (MDS) clarifient leur position et se positionnent officiellement dans les rangs de la majorité. C’est ce qui ressort de la réunion, jeudi 23 décembre, des chefs des groupes parlementaires de la majorité (Chambre des représentants).

L’UC et le MDS y ont été représentés par Chaoui Belaâssal, chef du groupe commun des deux formations.

Cette première réunion de coordination, au niveau des groupes parlementaires intervient en application des clauses de la Charte de la majorité adoptée le 7 décembre dernier. Cette coordination au Parlement passera par des réunions entre les chefs des groupes chaque quinzaine, une concertation approfondie au sein des commissions permanentes et une action commune pour ce qui est des propositions de loi.

Lors des élections législatives du 8 septembre 2021, l’UC de Mohammed Sajid a remporté 18 sièges au moment où le MDS de Abdessamad Archane en a eu 5. Dès le début de cette session parlementaires, les deux partis avaient décidé de constituer un groupe commun dénommé «groupe constitutionnel, démocratique et social».