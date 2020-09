© Copyright : DR

Kiosque360. Le Parti de la justice et du développement accuse à nouveau les hommes de Abdelouafi Laftit, ministre de l’Intérieur, de cibler et de marginaliser les élus du parti de la Lampe. Dans la région de Draa-Tafilalet en particulier, les élus du PJD s'en prennent avec virulence au wali.

Avec le soutien de leur secrétaire général et non moins chef du gouvernement, Saâd-Eddine El Othmani, les dirigeants PJDistes font feu de tout bois contre le ministère de l’Intérieur. Selon le quotidien Assabah dans son édition du 9 septembre, El Othmani vient de présider une réunion où le secrétariat de son parti a vertement pris à partie, à travers un communiqué on ne peut plus violent, les hauts cadres de l’administration territoriale, avec à leur tête les walis des régions et gouverneurs.

Ces derniers sont accusés par les «frères» d’El Othmani de profiter de l’approche des échéances électorales pour bloquer certains programmes de développement dans certaines communes, au mépris des intérêts des citoyens.

Dans son communiqué, la direction du PJD a accusé les hommes de Abdelouafi Laftit, ministre de l’Intérieur, de marginaliser les élus du PJD en les empêchant de participer à la prise de décision dans des dossiers concernant la lutte actuelle contre la propagation du coronavirus. De même, les élus du PJD seraient, toujours selon le communiqué du secrétariat général du parti, repris par Assabah, entravés dans la mise en œuvre de certains projets et programmes de développement communaux, pourtant déjà adoptés. Pour ces derniers, le PJD affirme qu’ils sont bloqués par l’Intérieur sous prétexte que les islamistes les utilisent à des fins de campagne électorale prématurée.

De même, le PJD accuse l’Intérieur de cibler certains de ses élus, en les écartant de leurs postes, sous prétexte de fautes graves ou de mauvaise gestion.

Assabah cite aussi l'exemple de Abdallah Hanaoui, maire PJDiste de la commune d’Errachidia, qui s’est attaqué en des termes très virulents à Youssef Yahdih, wali de la région de Draa-Tafilalet, ouvertement accusé de faire obstacle au développement de la province depuis plus d’une année et demie. Le maire d’Errachidia a affirmé, selon des propos rapportés par Assabah, qu’il était prêt à aller chez Laftit pour lui dire que le wali de la région avait «violé le dahir en vertu duquel il a été nommé», et ce en bloquant tous les projets de développement à Errachidia «pour des raisons idéologiques».

Toujours dans le cadre de cette bisbille permanente entre le PJD et l’Intérieur, Habib Choubani, président PJDiste de la région Draa-Tafilalet, aurait eu à son tour un échange peu amène avec le wali, ce dernier étant accusé de bloquer un important projet socio-économique pour lequel une enveloppe de 7 milliards de dirhams a été débloquée.