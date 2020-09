Chakib Benmoussa, président de la Commission spéciale chargée du nouveau modèle de développement (CSMD) reçoit une délégation du Parti du progrès et du socialisme (PPS, opposition) le 4 septembre 2020, à Rabat.

Chakib Benmoussa, président de la Commission spéciale chargée du nouveau modèle de développement (CSMD) a de nouveau reçu ce vendredi 4 septembre, à son siège à Rabat, une délégation de membres du Parti du progrès et du socialisme (PPS, opposition).

Conduite par Nabil Benabdallah, en sa qualité de secrétaire général de ce parti, la délégation se composait notamment de Charafat Afailal, de Abdessalam Seddiki et de Abdelahad Fassi-Fihri, tous membres du Bureau politique du PPS.

Il faut rappeler que ce parti, actuellement dans l'opposition, avait été reçu une première fois par le président de la CSMD le 7 janvier 2020, date à laquelle un important mémorandum lui avait été présenté.

Le document repose sur cinq axes, ayant notamment trait à "l'aspect humain au cœur du processus de développement".

S'adressant à Chakib Benmoussa, Nabil Benabdellah avait déclaré qu'il fallait "améliorer les conditions sociales du citoyen, respecter sa dignité". Un second point proposé par le PPS appelle "à donner un élan nouveau à l'économie à travers l'industrialisation et une croissance forte".

Pourquoi Chakib Benmoussa entame-t-il aujourd'hui un second round de pourparlers, et tout particulièrement à nouveau avec les leaders des partis politiques? Tout simplement parce que la pandémie du Covid-19 a apporté de nouvelles données sur les plans politiques, sociaux et économiques.

De l'avis de nombreux analystes politiques, le président du CSMD entend ainsi, avec cet autre round de discussions, recueillir de nouvelles idées, liées à cette crise, qui nécessite une nouvelle approche.