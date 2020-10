Nouveau bras de fer entre le ministre de la Santé et les pharmaciens

Khalid Ait Taleb, ministre de la Santé.

Kiosque360. Les pharmaciens sont en colère et le font savoir au ministre de la Santé qu’ils accusent d’avoir négligé ce secteur et refusé de recevoir ses représentants. Leur Confédération conteste la conclusion d’un partenariat entre son département et la Fédération nationale de la Santé.

Quelques heures après la publication d’un communiqué revendicatif et dénonciateur par les médecins de la santé publique, les pharmaciens ont pris le relais pour contester une convention de partenariat signée entre le ministère de tutelle et la Fédération nationale de la santé. Le quotidien Al Massae rapporte, dans son édition du mercredi 14 octobre, que la Confédération des syndicats des pharmaciens du Maroc (CSPM) ne reconnaît pas, tant sur le fond que sur la forme, cet accord. D’autant, ajoute la CSPM, qu’il n’a été signé par aucune instance nationale des pharmaciens. Du coup, poursuit la confédération, toute décision ou recommandation découlant de cet accord ne saurait être contraignante pour les pharmaciens du secteur privé. La CSPM proteste énergiquement contre l’attitude du ministre de la Santé qui, depuis sa prise de fonction, a complètement ignoré le secteur de la pharmacie, allant jusqu’à refuser de recevoir ses organes représentatifs. Les pharmaciens dénoncent énergétiquement la politique du ministre Aït Taleb, basée sur le gel de tous les chantiers de partenariat signés par les représentants des pharmaciens avec son prédécesseur Anas Doukkali. Le ministre, poursuit la CSPM, a ainsi violé le principe de la continuité du service public en ignorant les conclusions de ces accords qui ont été ponctués par la signature d’un contrat institutionnel visant la réforme de ce secteur selon un programme défini sur une période déterminée. Le quotidien Al Massae rapporte que la CSPM considère que le ministère de la Santé a dévié de son chemin dans l’exercice de ses prérogatives de gestion, concernant le secteur de la pharmacie. Ces agissements, poursuit la même source, sont incompréhensibles quand on sait que les pharmaciens ont consenti des sacrifices et continuent d’en faire, de manière spontanée, en soutenant le secteur de la santé. La CSM dénonce vigoureusement le comportement du ministre Aït Taleb envers les organes représentatifs des pharmaciens. Le ministre a poussé l’indifférence jusqu’à déclarer que la représentativité des conseils de l’Ordre des pharmaciens est illégitime et qu’il ne peut recevoir les différents organes de ce secteur, conclut la CSPM.

Par Hassan Benadad