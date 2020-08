© Copyright : DR

Kiosque360. Le montant global collecté par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus a atteint 33,7 milliards de dirhams à fin juillet 2020. Les dépenses, elles, ont atteint 24,7 milliards de dirhams.

C’est le quotidien Al Ahdath Al Maghribia qui nous l'apprend dans son édition de vendredi 14 août en citant des chiffres de la Trésorerie générale du Royaume (TGR). «A fin juillet 2020, le compte d'affectation spéciale intitulé Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19 a enregistré des recettes pour 33,7 MMDH et des dépenses pour 24,7 MMDH», lit-on.

Ce Fonds spécial a été créé sur hautes instructions royales pour prendre en charge les dépenses de mise à niveau du dispositif médical, soutenir l'économie nationale pour faire face aux chocs induits par cette pandémie, préserver les emplois et atténuer les répercussions sociales de la pandémie.

Selon les données présentées par le ministre des Finances vendredi 10 juillet devant les membres de la commission des finances à la Chambre des représentants, les recettes du Fonds spécial Covid-19 se répartissent comme suit: 10 milliards de DH issus du budget général de l’Etat, 1,5 milliard de DH de l’Association des régions du Maroc et 21,5 milliards de DH de dons de la part d’entreprises privées et publiques et de citoyens. «Le Fonds a bénéficié d’une solidarité inégalée de la part de l’ensemble des composantes du peuple marocain», avait commenté le ministre.

2 milliards de DH ont été alloués au secteur de la Santé pour l'acquisition d'équipements et de fournitures médicales nécessaires pour faire face à la pandémie, et 16 milliards de DH ont servi à financer les mesures de soutien prises par le gouvernement dans le cadre du Comité de veille économique (CVE).

Par ailleurs, 7 milliards de DH ont été alloués à la CNSS, dont 2 milliards serviront à l’indemnité CNSS du mois de juin, et 5 milliards de DH iront à la Caisse centrale de garantie (CCG) pour financer le mécanisme de garantie des prêts.

Au total, près de 900.000 salariés affiliés à la CNSS et 5,5 millions de ménages évoluant dans le secteur informel (dont plus de 45% dans le monde rural) ont pu bénéficier de l’aide financière décidée par le CVE.