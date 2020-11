© Copyright : DR

Le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a souligné que la réunion consultative de la Chambre des représentants libyenne, qui se tient à Tanger, traduit la ferme volonté du Royaume du Maroc de résoudre la crise libyenne.

Dans une allocution prononcée à l'occasion de l’ouverture officielle de la réunion consultative, qui vient s’ajouter aux rencontres inter-libyennes organisées au Maroc dans le but de soutenir une solution politique à la crise libyenne, Nasser Bourita a souligné que cette réunion importante et la forte présence à cette rencontre "traduisent l’engagement ferme du Royaume du Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à faire tout son possible pour soutenir les efforts visant à résoudre la crise libyenne".

Nasser Bourita a affirmé que cette réunion, qui connaît la participation de plus de 110 membres de la Chambre des représentants libyenne, traduisait aussi le niveau de confiance et la reconnaissance du Maroc auprès de ses frères libyens, toutes orientations et appartenances géographiques et politiques confondues, réaffirmant l’attachement du Souverain à tout ce qui renforce l’unité de la Libye soeur et la cohésion de ses institutions légitimes.

"Le Royaume du Maroc n’épargnera aucun effort pour mettre en place les conditions adéquates, afin de rapprocher les points de vue pour unifier la Chambre des représentants libyenne et réunir ses membres des différentes régions de la Libye soeur (...) de manière à mettre fin aux divisions internes et à relever les défis relatifs aux prochaines échéances politiques et aux aspirations du peuple libyen frère, afin de parvenir à des consensus et à une feuille de route globale et unifiée pour résoudre définitivement la crise libyenne sous l’égide des Nations Unies", a dit Nasser Bourita.