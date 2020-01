© Copyright : DR

C'est avec un profond étonnement que les fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères viennent d'apprendre la décision de leur ministre, Nasser Bourita, de débarquer de son poste la directrice de la Communication, Chafika El Habti.

A l’heure actuelle, les causes de ce limogeage restent encore "indéterminées", sachant que la directrice de la Communication du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale a, jusqu'ici, de l’avis de hauts cadres des Affaires étrangères interrogés par Le360, œuvré à sa mission avec "dévouement et professionnalisme".

Chafika El Habti avait, pour titre officiel, celui de "Directrice de la diplomatie publique et des acteurs non étatiques".

"Nous regrettons cette brusque décision dont on ignore les vraies raisons", affirme-t-on au ministère.

Chafika El Habti, qui a effectué l’ensemble de sa carrière dans la diplomatie, a été la consule générale du Maroc à Lyon, en France, avant sa nomination en 2016 à la tête du département de la Communication, en remplacement de Karim Medrek, qui avait quant à lui été nommé ambassadeur du Maroc en Australie.