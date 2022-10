La ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui, s’exprime lors d’une séance plénière à la chambre des représentants consacrée à la discussion et au vote du Projet de la Loi des Finances 2022, le 13 novembre 2021.

© Copyright : Al Mourchid - MAP

Au lendemain de l’adoption, en conseil des ministres, des orientations du projet de loi de finances 2023, un conseil de gouvernement se réunit aujourd’hui en vue d’une adoption définitive du texte, avant de le soumettre aux deux Chambres du Parlement.

Sans surprise, le projet de loi de finances sera déposé au Parlement dans les délais réglementaires (la date limite étant fixée au 20 octobre).

Très attendu, le budget 2023 offrira l’occasion de découvrir les mesures qui vont marquer le mandat du gouvernement Akhannouch, étant donné que le budget 2022, bien que présenté et défendu, il y a un an par l’actuel exécutif, était déjà conçu et préparé par l’ancien gouvernement, présidé par Saâd-Eddine El Othmani.

L’exercice risque de ne pas être aisé, les marges de manœuvre budgétaires étant très limitées (avec une prédominance de la masse salariale), auxquelles s’ajoute un contexte difficile, du fait des incertitudes qui pèsent à cause de l’évolution de la crise russo-ukrainienne et de ses répercussions sur l’économie mondiale.

Les principales nouveautés fiscales du PLF 2023 sont déjà connus, le gouvernement ayant exprimé à maintes reprises son intention de réformer l’IS, de supprimer l’exonération accordée aux promoteurs du logement social, d’introduire une taxe sur les superprofits, de maintenir la Contribution sociale de solidarité, de réaménager le barème de l’IR au profit de la classe moyenne et des pensionnés.

En revanche, le suspense reste entier sur la traduction des promesses de la déclaration gouvernementale, la hausse des salaires dans la fonction publique, les projets prioritaires d’infrastructures, les CHU, les universités, etc, qui seront programmés dans le budget 2023.

Une fois adopté par le gouvernement ce mercredi 19 octobre, le PLF 2023 ainsi que tous les autres documents accompagnant le budget (compensation, dépenses fiscales, dette publique, ressources humaines, comptes spéciaux du Trésor, foncier public pour l’investissement) seront déposés aux deux chambres du Parlement.

Aux dernières nouvelles, le PLF 2023 sera présenté demain, jeudi 20 octobre 2022, par la ministre de l’Economie et des finances, Nadia Fettah Alaoui, au cours d’une séance conjointe des deux Chambres du Parlement, indique un communiqué diffusé par les présidents des Chambres des représentants et des Conseillers.