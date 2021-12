Kiosque360. En plus des ministres, présidents de régions et des membres élus, le bureau politique du PAM comprend des personnalités politiques désignées par le secrétaire général. Cet ancien Ministre des Affaires Etrangères (MAE) en fait partie. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Le PAM vient enfin de compléter la composition de son bureau politique. Depuis l’élection de la nouvelle direction, le mois dernier, cette instance exécutive est restée incomplète. Aujourd’hui, trois nouveaux membres viennent de se joindre à cette instance. Parmi ces personnalités, d’après le quotidien Assabah qui rapporte l’information dans son édition du jeudi 30 décembre, l’ancien ministre des Affaires Etrangères et président, depuis plusieurs décennies, du Conseil communal d’Assilah, Mohamed Benaissa.

Deux autres personnalités, en l’occurrence l’épouse de l’actuel ministre délégué au Budget, Faouzi Lakjaâ, et un ancien directeur général de l’ONEE ont également fait leur entrée au bureau politique de la deuxième force politique du pays. C’est le secrétaire général, lui-même, qui a proposé ces trois personnalités pour faire partie de l’instance exécutive du parti. La proposition a été adoptée à l’unanimité, souligne le quotidien.

Notons que le Conseil national du PAM a voté, fin novembre, une liste de 25 nouveaux membres du bureau politique. En plus des membres élus par le Conseil national qui sont au nombre de 14, cette instance compte également des membres ès qualité. Font partie de cette dernière catégorie les cinq membres du gouvernement, en plus du secrétaire général et de la présidente du Conseil national, ainsi que les quatre présidents de régions et les deux chefs de groupes parlementaires au Parlement.

Par ailleurs, les membres du bureau politique réuni, mardi dernier, ont entériné les décisions des nouveaux pôles organisationnels constitués récemment, précise Assabah. Lesquelles décisions portent essentiellement sur l’organisation du parti, un chantier qui démarre au début de l’année prochaine. Le PAM entame, en effet, un programme de restructuration de ses différentes instances régionales et locales ainsi que de ses organisations parallèles.

Les membres du bureau politique, poursuit Assabah, ont également salué l’action des trois partis de la coalition gouvernementale principalement au niveau de l’instance législative qu'il s’agisse de l’action de législation ou du contrôle de l’action du gouvernement ou encore au niveau des activités parallèles des groupes parlementaires, notamment les colloques et les journées d’informations.

Les membres de l’instance exécutive du PAM ont également évoqué les développements récents de la question du Sahara et l’action diplomatique du Royaume en général. Il a été ainsi question, ajoute Assabah, de la dernière décision de l’organisation de la ligue arabe d’adopter la carte complète du Maroc dans toutes ses activités. Le parti a également mentionné la célébration du premier anniversaire de l’accord tripartite Maroc-USA-Israël, ainsi que les récentes déclarations du ministère allemand des affaires étrangères concernant les relations de ce pays avec le Maroc.