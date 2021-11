© Copyright : DR

Kiosque360. L’ancienne ministre déléguée et présidente de la région Guelmim-Oued Noun, Mbarka Bouaida, devrait succéder à Mohand Laenser à la tête de l’Association des régions du Maroc. Ceci est une revue de presse du quotidien Al Massae.

Et si Mbarka Bouaida présidait aux destinées de l’Association des régions du Maroc? Dans sa livraison du 23 novembre, Al Massae révèle que l’ancienne ministre déléguée et présidente de la région Guelmim-Oued Noun s’est portée candidate à la présidence de l’Association des régions du Maroc (ARM). En cas d’élection, la dirigeante du Rassemblement national des Indépendants (RNI) succédera à Mohand Laenser, secrétaire général du Mouvement populaire (MP) et ancien président de la région Fès-Meknès.

Selon les sources du quotidien, Mbarka Bouaida a toutes les chances de remporter la présidence de l’Association des régions du Maroc, tant elle est soutenue par son parti, le RNI, ainsi que par les deux autres partis composant la majorité gouvernementale, en l'occurrence le parti Authenticité et modernité (PAM) et le parti de l’Istiqlal (PI). Depuis les élections du 8 septembre, ces trois partis dirigent les douze régions du Royaume, à raison de quatre régions par formation politique.

La candidate du RNI est la seule femme présidente de région pour le mandat 2021-2027. Son élection à la tête de l’ARM garantira une présence féminine au sein de son bureau qui était dominé, le mandat précédent, par des hommes. Outre le président Mohand Laenser, le bureau de l’ARM était composé de Brahim Hafidi, Brahim Mojahid et El Khattat Yanja en tant que vice-présidents, de Abdenbi Biioui en tant que secrétaire général, ainsi que de Abdessamad Sekkal et Sidi Hamdi Ould Errachid, respectivement trésorier et trésorier adjoint.

Pour rappel, l’Association des Régions du Maroc ambitionne, depuis sa création, de contribuer de manière dynamique et structurante à la réussite du processus de régionalisation avancée et à la consolidation du rôle de la région en tant qu’acteur majeur dans le développement durable des territoires et la gouvernance publique territoriale. Pour ce faire, cette association pilote et coordonne les démarches de plaidoyer des régions auprès des pouvoirs publics à travers, notamment, la production d’avis, de propositions et de prises de position sur les questions relatives à l’agenda de la régionalisation avancée.

Par ailleurs, l'association oeuvre sur la mutualisation des moyens pour la conduite d’actions partagées en réponse à des préoccupations communes aux régions, tout en jouant un rôle d’interface de coordination et de valorisation des apports du partenariat et de la coopération internationale dans la consolidation du rôle des régions dans le développement durable des territoires.