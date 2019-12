Mauritanie-Maroc. Rétro 2019: confirmation de l’embellie des relations entre les deux pays

© Copyright : DR

Après les nuages de 2016 et 2017, les relations entre la Mauritanie et le Maroc, connaissent un fort moment d’entente et de communion depuis le milieu de l’année 2018. Des relations qui se sont fortement consolidées depuis. Retour sur l'embellie des relations entre les deux pays en 2019.