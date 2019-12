© Copyright : AFP

Kiosque360. En coordination avec plusieurs services de sécurité, le BCIJ a procédé, à Safi, à l’arrestation de six individus soupçonnés d’affiliation à Daech. Les prévenus étaient sur le point de rejoindre l’organisation terroriste dont ils faisaient l’apologie dans les quartiers populaires.

Les forces de sécurité ont interpellé, dans la région de Marrakech, six individus suspectés d’adhésion à l’idéologie extrémiste et d’implication dans des activités terroristes. Des sources autorisées indiquent que, sur des informations précises fournies par la DGST, les services de la gendarmerie royale d’Ait Ourir ont arrêté trois individus radicalisés. Les trois prévenus étaient sur le point de rejoindre les rangs d’organisations terroristes, notamment Daech. Les trois autres accusés ont été arrêtés par des éléments du BCIJ dont ils ont attiré l’attention par leurs activités suspectes dans la province de Safi et, notamment, dans le douar «Koudia» relevant de la commune de Sidi Tiji, ainsi que dans l’ancienne médina.

Les mis en cause, qui se sont imprégnés de l’idéologie de l’islamisme radical, faisaient l’apologie des organisations terroristes auxquelles ils avaient prêté allégeance. Un commando de la police a interpellé un premier suspect, âgé de 20 ans, qui avait adhéré à l’organisation terroriste Daech alors qu’il se trouvait dans la maison de son oncle, dans le quartier «Amouni». Selon certaines sources, les éléments du BCIJ ont agi en coordination avec la police judiciaire et la gendarmerie royale de Safi pour arrêter les trois accusés suspectés d’être des membres d’une cellule terroriste affiliée à Daech.



Le quotidien Al Massae rapporte, dans son édition du jeudi 26 décembre, que les trois individus ont été arrêtés suite à des informations fournies par les services des renseignements généraux. Cette opération a permis d’interpeller J.B, âgé de 22 ans et habitant dans le quartier Amouni, K.N, âgé de 22 ans et habitant le douar Koudia, ainsi que H.B, âgé de 52 ans et originaire de l’ancienne médina. Les mêmes sources soulignent que les six accusés seront présentés devant la justice dès la fin des investigations qui se déroulent sous la supervision du parquet.