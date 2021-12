© Copyright : DR

Kiosque360. Le dossier des Marocains bloqués à l’étranger suite aux dernières restrictions décidées par le gouvernement valent à ces derniers des critiques dans le milieu politique. Ceci est un article issu du quotidien Assabah.

Du pain béni pour les détracteurs du gouvernement. La dernière décision de suspendre les liaisons aériennes et maritimes depuis et vers le Maroc et les conséquences qu’elle a sur les Marocains bloqués à l’étranger est une nouvelle carte entre les mains des opposants des partis de la majorité et qui n’hésitent pas à la faire valoir.

Dans son numéro du vendredi 10 décembre, Assabah rappelle que des centaines de Marocains se sont retrouvés bloqués à l’étranger suite à cette décision. Cette dernière a été prise suite à la multiplication dans plusieurs pays des cas infectés par le variant Omicron de la Covid-19. Le Maroc a donc logiquement décidé de s’en préserver en fermant de nouveau ses frontières.

Sauf qu’au moment où plusieurs pays se sont mobilisés pour rapatrier leurs concitoyens qui auraient pu être bloqués au Maroc suite à cette décision, des centaines de Marocains sont restés coincés dans des pays européens, africains et du Moyen-Orient. Cette situation, souligne Assabah, a provoqué la grogne.

Des politiques s’en sont mêlés pour dénoncer la manière avec laquelle l’Exécutif gère ce dossier. Parmi eux figure Nabila Mounib, la Secrétaire générale du PSU. Cette dernière, elle-même interdite d’accès au Parlement en raison de la non-détention d’un pass vaccinal, a estimé que le gouvernement n’a pas appris des leçons du passé, ce qui est une preuve de sa mauvaise gestion. Elle fait allusion à la première fermeture des frontières intervenue en mars 2020 et qui a laissé là encore des centaines de Marocains bloqués à l’étranger.



Nabila Mounib enfonce le clou en affirmant suivre avec «peine» les appels de détresse de ceux qui sont coincés ailleurs sans qu’aucune solution ne leur soit proposée par le gouvernement, alors que d’autres pays se précipitent dans ce genre de situation pour rapatrier les leurs. D’après Assabah, la SG du PSU a annoncé son intention d’adresser une question écrite à l’Exécutif via le Parlement, afin de l’appeler à prendre d’urgence les mesures qui conviennent.



Moins virulents certes, mais tout aussi critiques, les camarades de Nabil Benabdellah, Secrétaire général du PPS, ont également appelé le gouvernement à prendre des mesures urgentes pour gérer le cas des Marocains bloqués à l’étranger. C’était lors de la dernière réunion du bureau politique du parti.

Dans la même lignée, ils ont insisté sur la nécessité de mettre en place des mesures d’aides et de soutien suite à la décision d’interdire les manifestations culturelles et les festivals. Le bureau politique du PPS a également rappelé que beaucoup de personnes ont été touchées par les mesures impactant leurs secteurs d’activité et que le gouvernement doit prendre ses responsabilités envers ces populations.



Si d’aucuns ne remet en cause l’efficacité de la gestion par le Maroc de la crise sanitaire, certaines décisions que prend le gouvernement sont donc clairement devenues des arguments pour ses opposants.