Kiosque360. Les députés marocains planchent actuellement sur la constitution d’une mission parlementaire qui devrait se rendre en Irak et en Syrie pour évaluer la situation des Marocaines bloquées ou détenues sur place, ainsi que celle de leurs enfants.

Une oreille attentive a fini par réagir aux appels de détresse lancés par les Marocaines qui se trouvent actuellement dans les camps de réfugiés en Syrie avec leurs enfants, et dont les maris seraient emprisonnés, portés disparus ou tués en Irak et et Syrie.

Selon le quotidien Al Massae du mercredi 8 janvier, le député et dirigeant du Parti authenticité et modernité, Abdellatif Ouahbi, vient de présenter une demande visant à constituer une mission parlementaire d’information qui irait constater sur place le vécu de ces femmes et enfants marocains, pris dans la nasse d’une vaste zone de conflits aux multiples ramifications.

Pour le député PAMiste, cette mission vise, avec l’aide du gouvernement et en coordination avec le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Marocains résidents à l’étranger, ainsi que la Croissant rouge marocain et la Croix rouge internationale, à visiter les prisonniers marocains en Syrie et en Irak et évaluer la situation des Marocaines et leurs enfants dans les camps de refugiés.

Pour sa part, Abdelaziz El Bekkali, responsable au sein de la Coordination nationale des Marocains prisonniers ou bloqués en Syrie et en Irak, a affirmé que les familles de ces Marocains mettaient beaucoup d’espoir dans cette initiative parlementaire qui mettrait fin au calvaire de centaines de femmes et d’enfants. Surtout que le patron du Bureau central des investigations judiciaires, Abdelhak Khiam, a déclaré que rien ne s’opposait au retour des ces femmes et leurs enfants dans leur pays.

D’ailleurs, ajoute Al Massae, A. Ouahbi aurait demandé au président de la Commission de la justice, de la législation et des droits de l’Homme au sein de la Chambre des représentants de permettre à la mission parlementaire d’étudier les modalités de rapatriement des Marocains bloqués en Syrie et en Irak. Il a aussi précisé que, face à ce «désastre humanitaire», il est de la responsabilité de l’Etat marocain non seulement de veiller au retour de ces citoyens dans leur pays, mais également de prendre toutes les mesures qui s’imposent en vue d’assurer leur réinsertion dans le tissu social.