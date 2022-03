© Copyright : DR

Kiosque360. Au moment où la numéro deux du Département d’Etat arrive à Rabat pour co-présider le dialogue stratégique sur les questions de politique régionale, à Dakhla s’ouvre un Forum d’investissement Maroc-USA. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

Les relations maroco-américaines connaissent une dynamique importante, que ce soit sur le plan économique ou politique. Dans son édition du lundi 7 mars, le quotidien Al Ahdath Al Maghribia écrit "au moment où la sous-secrétaire, Wendy Sherman, arrive au Maroc pour une visite de deux jours, les 8 et 9 mars, la ville de Dakhla abrite, également les mêmes jours, le Forum d’investissement Maroc-USA".

A Rabat, la numéro deux du Département d’Etat, Wendy Sherman , co-préside le dialogue stratégique américano-marocain sur les questions politiques régionales, à Dakhla, le Forum d’investissement sera l’occasion de renforcer les liens économiques, promouvoir la région et faire connaître ses potentialités et opportunités d’investissement auprès des investisseurs et opérateurs américains.

Dans les détails, explique le quotidien, la sous-secrétaire d'Etat se rendra à Rabat et à Casablanca, le 8 et le 9 mars, où elle dirigera la délégation des États-Unis au dialogue stratégique américano-marocain sur les questions politiques régionales. Elle aura un déjeuner de travail avec le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, et rencontrera d’autres hauts responsables gouvernementaux. Elle prononcera également une allocation d’ouverture d’un événement, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, mettant en vedette des entrepreneures et des femmes d’affaires et rencontrera de jeunes Marocains.

En même temps, s’ouvre à Dakhla, le Forum d’investissement Maroc-Etats-Unis. Initié par le Conseil de la Région de Dakhla-Oued Eddahab, en partenariat avec le ministère de l’Industrie et du Commerce, ce forum vise à consolider la coopération bilatérale et à développer de nouveaux investissements directs américains, dans les domaines de l’agriculture, le tourisme ou encore les mines et les énergies renouvelables.

Cet événement à vocation économique, poursuit le quotidien, sera marqué par la présence de plus d'une vingtaine d’hommes d’affaires leaders dans les secteurs de l’agroalimentaire, des énergies renouvelables, de la finance et des technologies médicales. Des panels sectoriels seront organisés avec les professionnels du secteur public et semi public, mettant l’accent sur le climat des affaires de la région et de ses potentialités de développement. Ces panels porteront sur le commerce et l’industrie, le tourisme et l’artisanat, le port Atlantique et la logistique, l’agriculture et la pêche et les énergies renouvelables et les mines. Cet événement, note le quotidien, sera particulièrement riche en rencontres networking, en plus des visites de projets phares de la région.

Cela dit, d’après Al Ahdath Al Maghribia, avant de se rendre au Maroc, la sous-secrétaire d’Etat, Wendy Sherman a commencé son déplacement dans la région à Istanbul et à Ankara, en Turquie, le 4 et 5 mars, pour discuter du conflit russo-ukrainien. L’étape suivante de cette tournée est Madrid, en Espagne, du 6 au 8 mars pour ouvrir le dialogue Etats-Unis-Espagne sur la cybersécurité ainsi qu’une série de questions et de défis, notamment l’attaque de la Russie contre l’Ukraine, la réponse coordonnée et la solidité du partenariat transatlantique. Après le Maroc, la sous-secrétaire se rendra à Alger pour discuter de questions bilatérales et régionales. Elle finira sa tournée régionale au Caire, en Égypte.