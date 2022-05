© Copyright : DR

Le chef du gouvernement Aziz Akhannouch a reçu ce lundi 30 mai 2022 à Rabat, le président du Sénat de la République de Pologne, Tomasz Grodzki, en visite officielle depuis le 26 mai dernier dans le Royaume à la tête d'une importante délégation.

Au cours de cette rencontre, plusieurs questions d'intérêt commun ont été abordées. Les deux responsables se sont félicités de la profondeur des relations historiques maroco-polonaises et de la dynamique qu’elles connaissent, notamment sur le plan économique, indique un communiqué du département du chef du gouvernement.

Ils se sont ont également félicités du renforcement des relations bilatérales au cours de ces dernières années, grâce à plusieurs échanges de visites d’opérateurs économiques des deux pays.

Cette rencontre a également permis, selon ce même communiqué, d'insister sur l'importance des relations économiques et commerciales par l'encouragement de l'investissement privé dans de muiltiples secteurs: énergies renouvelables, industrie automobile et aéronautique, industries agro-alimentaires, etc.