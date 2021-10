Maroc-Espagne: pour le ministre espagnol de l'Agriculture, l'accord de pêche avec le Maroc est «une priorité» à défendre

Le ministre espagnol de l'Agriculture Luis Planas Puchades, à une réunion des ministres européens de l'Agriculture et de la Pêche, le 19 octobre 2020 au Luxembourg.

Défendre l’accord de pêche entre le Maroc et l’Union européenne constitue une «priorité» pour l’Espagne, notamment suite à la décision du Tribunal de l'UE au sujet des accords agricole et de pêche signés avec le Maroc, a souligné le ministre espagnol de l'Agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Luis Planas.