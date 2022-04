© Copyright : MAP

Kiosquele360. La visite du chef du gouvernement espagnol au Maroc a mis fin à une longue crise et a ouvert la voie à une nouvelle étape dans les relations entre les deux pays. Du coup, toutes les formes de coopération ont été réactivées. Cet article est une revue de presse du quotidien Al Akhbar.

Comme prévu, la visite du chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, au Maroc, s’est déroulée dans de très bonnes conditions et a été ponctuée par la consolidation des relations entre les deux pays dans tous les domaines. C’est ce qui ressort du communiqué du cabinet royal publié après l’audience accordée par le Roi Mohammed VI à son invité de marque: «Sa Majesté le Roi et le président du gouvernement espagnol ont réitéré la volonté d’ouvrir une nouvelle étape dans les relations entre les deux pays, fondée sur le respect mutuel, la confiance réciproque, la concertation permanente et la coopération franche et loyale».

Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du week-end (9 et 10 avril), qu’au cours de cette audience, Pedro Sanchez a veillé à réitérer la position de l’Espagne sur le dossier du Sahara marocain en considérant «le plan marocain d’autonomie comme étant la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour régler le différend».



Au terme de ces discussions, les deux pays ont convenu de prendre des actions concrètes pour redynamiser leur coopération dans le cadre d’une feuille de route «permanente et ambitieuse». Une feuille de route qui déterminera les priorités pour le prochain sommet de haut niveau prévu pour la fin de l’année. Les deux parties se sont mis d’accord pour traiter les sujets d’intérêt commun dans un climat de confiance et de concertation loin des actions unilatérales et du fait accompli. De ce fait, il a été convenu de reprendre la circulation des personnes et des biens ainsi que les liaisons maritimes de voyageurs tout en préparant le lancement de l’opération «Marhaba».



Le quotidien Al Akhbar rapporte que les deux pays vont réactiver le groupe de travail chargé de délimiter les espaces maritimes sur la façade atlantique. Une instance dont l’objectif est de réaliser des avancées sur ce dossier. La déclaration conjointe souligne, par ailleurs, que les deux parties vont renforcer leur coopération dans le domaine de l’immigration lors d’une réunion prévue prochainement par le groupe de travail maroco-espagnonl chargé de ce dossier. Les deux pays devraient, en outre, réactiver le traité d'amitié de bon voisinage et de coopération de 1991 sur la base des principes et des priorités qui définiront les relations bilatérales dans les prochaines années.

Pour ce faire, le Roi Mohammed VI et le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, vont designer une commission chargée de mettre à exécution ces décisions dans un délai de trois mois. Lors d’une conférence de presse, Pedro Sanchez a rendu un vibrant hommage au Roi Mohammed VI en déclarant que le souverain a joué un «rôle décisif et constructif» dans la résolution de la crise entre les deux pays et l’ouverture d’une nouvelle étape dans le partenariat maroco-espagnol.