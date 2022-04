Maroc-Espagne: entrée en vigueur de l'accord de coopération sécuritaire

Kiosque360. L’accord de coopération sécuritaire entre le Maroc et l’Espagne, signé en 2019 et réactualisé en 2022, entrera en vigueur le 30 avril courant. L'accord traite de la criminalité organisée et de la lutte contre le terrorisme. Cet article est une revue de presse du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

Le Maroc et l’Espagne ont entamé l’édification d’une nouvelle étape dans leurs relations bilatérales avec l’entrée en vigueur, dès le 30 avril courant, de l’accord de coopération en matière de sécurité et de lutte contre la criminalité. Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du jeudi 28 avril, que cet accord a été conclu à Rabat le 13 février 2019 lors de la dernière visite du roi Felipe VI au Maroc. La réactivation de l’accord de sécurité entre les deux pays a été publiée dans le journal officiel espagnol (BOE) le jeudi 7 avril 2022 qui a coïncidé avec la visite à Rabat du Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez. L’accord qui comporte 5 pages et 12 articles, est basé sur le traité d’amitié, de bon voisinage et de coopération entre l’Espagne et le Maroc, signé à Rabat le 4 juillet 1991. Un traité que les deux pays doivent réactualiser après la crise provoquée par l’accueil sur le sol espagnol du chef des séparatistes, Brahim Ghali. Le BO espagnol précise que: «l’accord de sécurité se concentrera, particulièrement sur la criminalité organisée, le terrorisme, les délits contre les ressources naturelles et l’environnement ainsi que la lutte contre tout autre crime nécessitant la prévention, la détection et l’enquête à travers la coopération entre les autorités compétentes des deux pays».

le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte que les deux pays échangeront des informations sur les enquêtes en cours sur les crimes organisés y compris le terrorisme ainsi que leurs liens, leurs structures et leurs modes opératoires. En cas de nécessité, ajoute le BOE, des réunions de travail seront tenues pour la préparation de l’exécution de ces mesures via une coordination entre les deux parties. Il est d’ailleurs prévu une réunion dans ce sens, début mai à Rabat, entre les ministres de l’Intérieur, des Affaires étrangères et de l’immigration des deux pays. Il faut préciser que l’accord de coopération sécuritaire entre le Maroc et l’Espagne englobe de nombreux autres domaines. Un accord considéré comme un modèle à suivre surtout au niveau de la lutte contre le terrorisme, l’éradication de l’extrémisme et des réseaux de trafic des stupéfiants ainsi que de la traite des êtres humains.

Par Hassan Benadad