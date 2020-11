Manoeuvres du African Lion 21: les préparatifs sont lancés par le Maroc et les Etats-Unis

Opération commando menée dans le Sud marocain, dans le cadre de l'exercice "African Lion" mené conjointement entre les FAR et l'US Army.

Le Général Major Andrew Rohling, Commandant adjoint de l'armée américaine en Europe et en Afrique, et le Général de corps d'armée, El Farouk Belkhir, commandant la Zone Sud des FAR se sont entretenus, jeudi à Agadir, sur les préparatifs et le déroulement, l'année prochaine, de l'«African Lion 21».