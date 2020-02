© Copyright : DR

M. Tebboune qui a réussi la plus spectaculaire usurpation de fonction de président, a misérablement tenté de se faire passer pour un démocrate convaincu, et le régime vert-kaki dont il est le visage civil, pour un preux défenseur du «droit à l’autodétermination»! Décryptage.

Pour donner du relief à sa première sortie à l’étranger, depuis le cirque de son «investiture» le 19 décembre 2019, en tant que nouveau visage civil du régime vert-kaki, Abdelmajid Tebboune semble avoir fait sienne la formule en vogue: "Plus c'est gros, mieux ça passe"!

Passons sur les fausses-vraies «perspectives de démocratie» qui, selon M. Tebboune, s’ouvriraient (aujourd’hui) devant "l'Algérie nouvelle". N'en déplaise à "Fakhamat Raïss", le peuple algérien se prépare à célébrer, ce 22 février 2020, le premier anniversaire de sa révolution pacifique anti-régime, à la faveur d’un État civil réellement populaire et démocratique appelé des voeux et hautes luttes de tous nos frères Algériens.

C’est cette fausse image de «Robin des bois» de la lutte antiterroriste, que M. Tebboune a tenté misérablement de donner de son pays qui mérite plus d'attention. Ironie des circonstances, à peine "Son Excellence" eut-il le temps de finir son discours devant les chefs d’État et de gouvernement de l'UA, hier dimanche, qu’un kamikaze se fait exploser contre un détachement de l’Armée algérienne à Timiaouine, près de la frontière avec le Mali. Il n’en faudra pas trouver plus pour démentir les prétentions hypertrophiée de M. Tebboune, héritier d’un régime mégalo aimant tant à se présenter tel «une puissance régionale», voire continentale!

"La nouvelle Algérie en édification demeurera fidèle à ses principes et engagements et jouera, dorénavant, pleinement son rôle en Afrique et dans le monde», a encore klaxonné le nouveau "Raïss", en plaçant (évidemment) son curseur sur «le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination»!

Vous avez bien lu: "droit du peuple sahraoui à l'autodétermination".

Quid alors du droit, celui-là réel, du peuple algérien à disposer de lui-même, mais dont le présent et l'avenir demeurent indéfiniment hypothéqués par un régime militaire qui ne lui a jusqu'ici apporté que balles et larmes, sans compter le pillage systématique des richesses souterraines du pays, au gré du syndrôme hollandais dont l'Algérie n'est toujours près de se débarrasser (98% des exportations algériennes sont à base d'hydrocarbures!).

Courage, continuez de mentir!