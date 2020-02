© Copyright : DR

Kiosque360. L’Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS) met en garde le Maroc contre les réseaux internationaux de trafic de cocaïne. L’OICS révèle toutefois que le grand défi demeure l’explosion du trafic des psychotropes en Afrique du Nord, de l’Ouest et en Afrique centrale.

Un rapport de l’ONU tire la sonnette d’alarme sur la propagation des psychotropes dans le royaume en indiquant que les autorités sécuritaires marocaines avaient saisi en 2018 pus de 45 millions de comprimés psychotropes destinés aux jeunes. Dans son rapport annuel, l’Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS) indique que la consommation d’alcool et de tabac par les jeunes et les adolescents les pousse irrémédiablement vers l’usage du hachich, de la cocaïne et de l’opium. Le même document souligne que le trafic de cocaïne est lié aux nombreuses activités des réseaux de la criminalité organisée en Espagne, en Colombie, au Maroc et dans les pays des Balkans.



La plupart de ces organisations criminelles écoulent cette drogue à partir des grands ports européens. Le rapport de l’OICS révèle que le Maroc a saisi 1,7 tonne de cocaïne en 2018 tout en ajoutant que le trafic des psychotropes demeure un véritable défi dans la région, notamment en Afrique du nord, de l’Ouest et en Afrique centrale. C’est ainsi, ajoute le même rapport, que les autorités marocaines ont saisi plus de 45 millions de comprimés de Tramadol (antalgique, classe morphine).



Le quotidien Al Massae rapporte, dans son édition du samedi 29 février, que l’OICS souligne que les autorités sanitaires au Maroc ont lancé une stratégie nationale multisectorielle pour la protection et la surveillance des maladies non transmissibles durant la période 2019/2029. Cette stratégie vise la détection et le traitement des conséquences des stupéfiants sur la santé en adoptant une approche sanitaire pour venir en aide aux usagers. Le même organe rapporte que le Maroc a saisi en 2018 près de 72 tonnes de résine de cannabis ainsi que 252 tonnes de «Maajoune». Cette substance est composée de cannabis mélangé à d’autres stupéfiants ainsi qu’à certains produits alimentaires.

Pour sa part, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) indique que le cannabis est la drogue la plus consommée par les jeunes et les adolescents. Et l’ONUCD de préciser que près de 13,8 millions de jeunes dans le monde, âgés entre 15 et 16 ans, ont été affectés en 2016 par la consommation du hachich et de la marijuana. Le président de l’OICS indique que «le cannabis est le stupéfiant qui a le plus de répercussions aussi bien sur les adolescents que sur les adultes». Le même intervenant a exprimé ses inquiétudes sur la situation dans certains pays qui ont autorisé le cannabis pour un usage non médical.