Kiosque360. Les RNIstes du Nord sont en colère contre le secrétaire général du Parti marocain libéral (PML), Isaac Charia, qui a accusé les ministres et les dirigeants du RNI d’être impliqués dans les mouvements de protestation de Fnideq.

Plusieurs dirigeants du RNI ont dénoncé les déclarations d’Isaac Charia, secrétaire général du Parti marocain libéral (PML), qui accuse les ministres et dirigeants RNIstes d’être impliqués dans les mouvements de protestation de Fnideq. Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du mardi 2 mars, que les RNIstes ont qualifié les propos de Charia de «surenchères politiques sans consistance et de pétards électoraux». Autant dire, ajoutent-ils, que l'objectif du patron du PLM est de se faire de la publicité en profitant des actions du RNI en matière de développement et de lutte contre la mainmise du PAM et du PJD sur la scène politique, dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

Le dirigeant de la Jeunesse du RNI dans la région du Nord, Mohamed Mouaden, a déclaré que les propos populistes de Charia ne faisaient que renforcer la détermination des RNIstes de poursuivre leurs actions pour le développement de cette région. Les dirigeants du parti, poursuit-il, travaillent, jour et nuit, pour créer des opportunités d’emploi à Fnideq et dans les autres villes du Nord. C’est ainsi, ajoute Mouaden, que le président de la Chambre de commerce de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Omar Moro, a tenu des réunions avec tous les secteurs affectés par cette crise. L’objectif de ces réunions, précise-t-il, est de mettre en œuvre des mesures d’urgence pour parer aux problèmes de l’arrêt de la contrebande et venir en aide aux catégories les plus précaires de la population.

Le quotidien Al Akhbar rapporte que le dirigeant de la Jeunesse du RNI a souligné qu’Isaac Charia avait pour habitude de faillir à ses engagements envers la population. C’est ainsi qu’il avait promis, lors des dernières élections partielles, de régler les problèmes de la construction anarchique dans le quartier Diza, à Martil, ainsi que la pollution et les problèmes d’assainissement. Sauf que c’est le RNI qui a remporté ces élections avec un grand écart en nombre de voix par rapport à des partis qui ont leur poids politique sur la scène nationale.

Il faut rappeler que le RNI avait tiré la sonnette d’alarme sur la problématique des secteurs informels et s’était retiré de la majorité dirigée par la PJD dans la commune de Fnideq, à cause de la mauvaise gestion. D’autant, estiment les RNIstes, que les conflits entre les élus ont gelé plusieurs décisions et entravé l’exécution de plusieurs projets et programmes dans la commune.