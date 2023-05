Les renseignements marocains libèrent les deux cyclistes enlevés au Sahel

Abderrahmane Serhani et Driss Fatihi, les deux cyclistes marocains qui étaient portés disparus dans la zone frontalière entre le Burkina Faso et le Niger.

Happy-end pour les deux cyclistes marocains dont on avait perdu la trace pendant plus d’un mois et qui auraient été enlevés dans la région du Sahel, région où il ne fait pas bon de s’aventurer par les temps qui courent.

Selon Al Ahdath Al Maghribia, dans son édition de ce lundi 15 mai, les deux cyclistes seraient actuellement à Niamey, la capitale du Niger où ils sont soumis à des analyses médicales.

Nos deux concitoyens, Abderrahmane Serhani et Driss Fatihi, ont disparu des radars depuis leur arrivée au Burkina Faso en provenance de la Côte d’Ivoire et avaient indiqué avoir pris la direction de la frontière vers le Niger.

L’un des deux cyclistes avait posté une vidéo sur sa page Facebook, le 29 mars dernier, dans laquelle il affirmait se diriger vers le Burkina Faso dont les parties Nord-Est, sont prises depuis 2015 dans une spirale de violences attribuées à des groupes armés terroristes liés à Al-Qaïda et à Daech, affirme l’agence officielle MAP.

L’Association des Cyclistes Touristiques de Souss-Massa avait alors lancé un appel sur les réseaux sociaux concernant la disparition des deux cyclistes portés disparus.