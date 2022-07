© Copyright : DR

Kiosque360. Dans une tribune publiée par le quotidien Al Ahdath Al Maghribia, le ministre de la Justice israélien a évoqué la sollicitude dont les rois Mohammed V, Hassan II et Mohammed VI ont entouré la communauté juive. Cet article est une revue de presse du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

Le ministre de la Justice israélien Gideon Sa'ar a publié une tribune dans le quotidien Al Ahdath Al Maghribia, de ce mardi 26 juillet, dans laquelle il a indiqué que le peuple juif et l’État d’Israël sont liés par des relations profondes et séculaires avec le Maroc. Il faut rappeler, ajoute-t-il, que «le défunt Roi Mohammed V avait déclaré que les juifs ont vécu sur le sol marocain béni depuis des milliers d’années dans un mode de vie décent et honorable et ce avant même l’arrivée de l’Islam».

Donc, il est tout à fait normal que les juifs marocains qui ont émigré vers Israël se rappellent avec une profonde nostalgie leur histoire dans le Royaume. Autant dire, poursuit le ministre israélien, que «la place du Maroc restera profondément ancrée dans les cœurs des juifs, comme le Maroc demeurera dans le cœur des juifs marocains en Israël et dans le monde entier».

Il faut convenir, ajoute-t-il, que les relations entre le Maroc et Israël se sont développées, de manière sensible, durant le règne du roi Mohammed VI. Des relations qui ont continué, mêmes si elles n’étaient pas directes, pendant le boycott décrété par les pays arabes contre Israël. Malgré les conséquences de ce boycott, le Maroc a joué un rôle prépondérant dans le processus de paix entre l’Égypte et Israël. En effet le défunt Roi Hassan II avait réussi en 1977 à organiser de nombreuses rencontres entre le ministre de la Défense Moshé Dayan et le conseiller personnel du président Sadate. Ce qui a permis d’ouvrir la voie à une percée diplomatique qui a balisé le chemin à l’établissement de relations directes entre les deux pays qui a été ponctuée par la visite historique du président Sadate en Israël.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia souligne que le ministre israélien a indiqué dans sa tribune que «le Maroc et Israël partagent le même objectif qui consiste à participer aux efforts de la communauté internationale et à adopter ensemble ses valeurs fondamentales. D’ailleurs, nos deux pays adoptent des positions positives dans le rétablissement de la paix et la stabilité régionale ainsi que dans la lutte contre le radicalisme et le terrorisme». En plus de cela, poursuit Gideon Sa'ar, la place de la religion et de la communauté juive au Maroc depuis des lustres facilite la pérennité des bonnes relations avec Israël et ouvre la voie à des relations plus chaleureuses entre les deux peuples et pas uniquement avec les deux gouvernements.

Il est de mon devoir, précise-t-il, de remercier via cette tribune, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, d’avoir veillé personnellement à réorganiser les communautés juives du Maroc et d’introduire dans les programmes scolaires des matières consacrées aux études juives. «Je remercie également Sa Majesté d’avoir donné son accord pour créer trois institutions visant à préserver le patrimoine juif marocain dans le Royaume et dans le monde. Comme je tiens à remercier Sa Majesté d’avoir lancé le chantier de la réhabilitation des lieux juifs dans les différentes régions du Royaume, une initiative inédite dans la région».



Par ailleurs, poursuit Gideon Sa'ar, l’accord de coopération sécuritaire signé entre le ministre de la Défense israélien et le ministre délégué marocain chargé de l’administration de la Défense a permis de renforcer la sécurité dans la région contre les menaces communes. «Le Maroc et Israël sont attachés à cette relation et sont décidés à combattre tous ceux qui tentent d’atteindre à leur stabilité et à leur sécurité», conclut le ministre de la justice israélien Gideon Sa'ar.