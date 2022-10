© Copyright : DR

VidéoA la veille de l’ouverture de la nouvelle session parlementaire d’automne, prévu le vendredi 14 octobre 2022, les préparatifs vont bon train au Parlement et sur les principales artères limitrophes de cette institution législative.

Si les projets de rénovation à l’intérieur des deux Chambres (des représentants et des conseillers) sont arrivés à leur terme ce jeudi en début de soirée, les ouvriers s’activaient toujours pour finir les travaux d’entretien des pelouses et de peinture des murs et des trottoirs.

Tout le long de l’avenue Mohammed V, les façades des immeubles ont été repeintes, rendant ainsi leur jeunesse aux bâtiments. Cette artère a également été embellie par des dizaines de drapeaux aux couleurs rouge et vert du Maroc.

Face à la gare, précisément au milieu du grand rond-point de la place, le grand jet d’eau et ses lumières ont subi les derniers essais avant le jour J prévu le vendredi 14 octobre vers 16h00.