Réunion, à Agadir, le 7 novembre, du Comité de coordination entre les coordinateurs régionaux et les membres du Comité national des candidatures du RNI.

Le Rassemblement national des indépendants (RNI) continue de structurer ses rangs après sa victoire électorale du 8 septembre. A Agadir, hier, dimanche 7 novembre, Aziz Akhannouch, le président du parti, a annoncé l'instauration d’une organisation nationale qui encadrera les 10.000 élus du parti dans différents conseils et institutions.

Selon un communiqué diffusé dans la soirée d'hier dimanche 7 novembre, suite à une réunion, à Agadir, du Comité de coordination entre les coordinateurs régionaux et les membres du Comité national des candidatures a annoncé l'instauration de cette instance.

Au cours de cette réunion, présidée par Aziz Akhannouch, cette organisation nationale des élus du RNI, qui sont près de 10.000, a été annoncée. A charge pour ses futures instances dirigeantes de les encadrer dans leurs rôles auprès de différents conseils et institutions (Parlement, élus communaux et régionaux, etc.).

Selon le RNI, cette instance aura un rôle de coopération entre les élus, sera aussi un outil de communication, de collecte de propositions, de suivi des programmes du parti, mais aussi de coopération avec les autres formations politiques. Selon le communiqué du parti, cette nouvelle instance du RNI sera lancée au début du mois de mars 2022.