Le programme du gouvernement présenté lundi en séance plénière aux deux chambres du Parlement

Les deux Chambres du Parlement tiendront, lundi, une séance plénière commune consacrée à la présentation par la Cheffe du gouvernement du programme gouvernemental.

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Cette séance aura lieu conformément aux dispositions de l’article 88 de la Constitution et des règlements intérieurs des deux Chambres du Parlement, à partir de 15h00, indique un communiqué conjoint des présidents de la Chambre des Représentants et de la Chambre des Conseillers.