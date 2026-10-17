Politique

Le programme du gouvernement présenté lundi en séance plénière aux deux chambres du Parlement

Le Parlement marocain.

Le Parlement marocain.. AFP or licensors

La cheffe du gouvernement Fatima Ezzahra El Mansouri présentera le programme gouvernemental ce lundi 19 octobre lors d’une séance plénière réunissant les deux chambres du parlement.

Par Le360 (avec MAP)
Le 17/10/2026 à 11h46

Les deux Chambres du Parlement tiendront, lundi, une séance plénière commune consacrée à la présentation par la Cheffe du gouvernement du programme gouvernemental.

Lire aussi : Ouverture du Parlement: les députés saluent les orientations royales et appellent à leur concrétisation

Cette séance aura lieu conformément aux dispositions de l’article 88 de la Constitution et des règlements intérieurs des deux Chambres du Parlement, à partir de 15h00, indique un communiqué conjoint des présidents de la Chambre des Représentants et de la Chambre des Conseillers.

Par Le360 (avec MAP)
Le 17/10/2026 à 11h46

LEs contenus liés

Politique

Parlement: le nouveau président face au défi de la qualité législative

Politique

Parlement: la nouvelle configuration post-électorale redessine les équilibres politiques

Politique

Ouverture du Parlement: les députés saluent les orientations royales et appellent à leur concrétisation

Politique

Souveraineté, jeunesse, déconcentration, migration… les messages forts du discours royal devant le Parlement

Articles les plus lus

1
EN DIRECT. Gouvernement El Mansouri: dernières actus
2
Voici la composition du nouveau gouvernement El Mansouri
3
Si le Maroc devenait membre associé de l’Union européenne?
4
Gara Djebilet: l’économiste qui doutait de la mine condamné à quatre ans de prison
5
«61 saboteurs marocains»: un scénario si pauvre que la presse algérienne a dû l’illustrer à l’intelligence artificielle
6
Parution. «Mohammed VI»: Stéphane Bern raconte la puissance d’un héritage
7
L’Algérie, «première au monde»… à s’offrir des ambulances volantes avant des bombardiers d’eau
8
Tourisme: l’Égyptien Pickalbatros décroche 250 millions de dollars auprès de l’IFC et d’Attijariwafa bank
Revues de presse

Voir plus