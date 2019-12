© Copyright : DR

Le PJD a décidé de convoquer, en janvier 2020, une réunion de son Conseil national pour débattre de sujets organisationnels.

La décision de convoquer, pour le mois de janvier 2020, le Conseil national (Parlement du parti) a été prise lors d'une réunion du Secrétariat général du PJD tenue lundi dernier à Rabat sous la présidence de Saâd Eddine El Othmani, a indiqué à Le360 un dirigeant du parti islamiste.

La date précise de ces assises sera fixée prochainement.

Les travaux du Conseil national porteront sur l'élaboration d'une synthèse autour des idées et des divergences internes qui ont éclaté après le départ d'Abdelilah Benkirane et de la direction du parti et du gouvernement.