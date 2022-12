© Copyright : DR

Kiosque360. Fraîchement nommé à la tête de la protection civile, le colonel-major a procédé à la reconfiguration de l’institution. Plusieurs hauts responsables, qui étaient jusque-là inamovibles, ont été suspendus de leurs fonctions, rapporte le quotidien Al Akhbar, dont est tirée cette revue de presse.

L’appareil de la Protection civile au Maroc, dont la direction vient d’être confiée au colonel-major Ihssane Lotfi, est au cœur d’une dynamique de changements et d’une nouvelle approche organisationnelle.

En effet, le nouveau patron, ancien directeur de l’école militaire de Kénitra et responsable au troisième bureau des Forces armées royales (FAR), a remplacé le général Abderrazak Boussif à la tête de la protection civile et vient de suspendre de leurs fonctions plusieurs hauts responsables, qui étaient jusque-là inamovibles. Mardi, rapporte le quotidien Al Akhbar dans son édition du jeudi 8 décembre, il a nommé de nouveaux hauts responsables à la tête de services très importants au sein de l’institution. Il s’agit des services de la gestion financière, des marchés, de la logistique, de l’équipement et des infrastructures. Les responsables remerciés, à savoir «deux colonels et un commandant, semblaient intouchables», font savoir les sources du quotidien.

Le changement a également touché le directeur de l'École nationale de la protection civile à Casablanca, qui dirigeait l’établissement depuis les années quatre-vingt-dix. «Il a été remplacé par son adjoint, un colonel de la promotion des années quatre-vingt-dix, qui avait fait preuve de compétence et de maîtrise du domaine de la formation au sein de l’école où il exerçait depuis longtemps», indiquent les mêmes sources.

De même, le nouveau patron de la protection civile a procédé à un mouvement de mutation à l’échelle des régions. Ainsi, le commandant régional de la protection civile à Guelmim a été affecté à Oujda. Il a été remplacé par celui qui était aux commandes de la région d’Agadir, précisent les sources du quotidien.

D’autres hauts responsables de la protection civile ont été nommés à la tête de services importants, ainsi que de certains commandements régionaux. Autant dire que le nouveau patron de la protection civile, ajoute enfin le quotidien, est décidé à moderniser l’appareil et à barrer la route à toutes les anciennes pratiques liées à la rente et à la mauvaise gestion qui ont souillé l’image de cette institution.