Kiosque360. Le mouvement "Sahraouis pour la paix» a tenu son congrès constitutif à Bordeaux, où les participant ont élu le Premier secrétaire. Le MSP a exhorté le Maroc, l’Algérie et la Mauritanie à trouver une solution politique qui mettrait fin à la souffrance des Sahraouis dans les camps.

Le mouvement “Sahraouis pour la paix” (MSP) a tenu, samedi 3 octobre, son congrès constitutif à Bordeaux, en France, en présence de dizaines de militants et d’invités de marque, dont l’ex-président du gouvernement espagnol José luis Zapatero. Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du lundi 5 octobre, que les participants sont venus de plusieurs villes, notamment de Nouadhibou, Dakhla, Laâyoune, Oued Noun, ainsi que des pays européens. Le franc succès du congrès du MSP a totalement chamboulé les plans de ceux qui ont tenté de créer une entité séparatiste à l’intérieur des provinces du Sud. En effet, les travaux de ce forum ont permis à 150 délégués d’élire, de manière directe ou via internet, un Comité central composé de 53 membres, ainsi que le Premier secrétaire de ce mouvement en la personne de hadj Ahmed Barkallah.

Ces délégués ont participé, durant ces dernières semaines, aux différents congrès régionaux et aux colloques organisés à Oued Eddahab, Sakia El Hamra, Oued Noun, dans les camps de réfugiés, ainsi qu’auprès des communautés sahraouies installées dans les pays voisins et en Europe. Le programme du congrès comprenait l’élection des membres du Comité central et celle du Premier secrétaire, ainsi que le vote et l’approbation du statut du MSP après la dissolution des différents organes constitutifs. Auparavant, les congressistes avaient assisté aux interventions des invités, qui ont mis l’accent sur l’importance de soutenir la paix, la solidarité et l’égalité.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte que les intervenants estiment que cette orientation vers la paix et le dialogue ouvre un chemin qui mènera, à coup sûr, vers des lendemains meilleurs. Pour sa part, l’ex-président du gouvernement espagnol, José lui Zapatero, s’est réjoui que les congressistes aient opté pour les vertus du dialogue, et tout particulièrement le dialogue jumelé avec la coopération. Cette conjugaison du dialogue et de la coopération, ajoute Zapatero, permettra aux Sahraouis de dépasser tous les obstacles pour réaliser leurs aspirations. L’ex-dirigeant espagnol s’est, par ailleurs, félicité du chemin parcouru par le MSP depuis sa création, il y a six mois, pour atteindre ses objectifs en ouvrant un dialogue pour la paix: «Votre mouvement est en train d’écrire une histoire fondée sur des valeurs et des principes. J’espère que le MSP va réussir à ouvrir un dialogue avec tous les Sahraouis car l’acceptation de l’autre est le meilleur moyen de construire la paix».

Ce faisant, conclut José luis Zapatero, ce mouvement sera d’un grand apport pour la communauté internationale car ses objectifs sont nobles. Au terme de ses travaux, le congrès a nommé les chefs de sections du MSP dans les provinces du Sud, en Mauritanie et dans les pays européens, tout en émettant des réserves sur certains noms de ses adhérents dans les camps de Tindouf. Dans le communiqué final, les congressistes ont exhorté le Maroc, l’Algérie et la Mauritanie à contribuer à la dynamique d’une solution politique qui mettrait fin à des décennies d’errance des Sahraouis dans les camps de Tindouf.