Le Maroc a participé ce mardi 26 avril 2022, aux côtés d’une quarantaine de pays membres et non membres de l’OTAN, à une réunion du Groupe Consultatif pour la défense de l'Ukraine, organisée en Allemagne par le département américain de la Défense.

C’est à la base aérienne américaine de Ramstein que s’est tenu la réunion, en présence notamment du secrétaire américain à la défense, Lloyd Austin, de son homologue ukrainien, Oleksii Reznikoy, et du secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg.

Invité à cette réunion, au même titre que plusieurs pays du Moyen Orient et d’Asie, le Maroc y été représenté par Abdellatif Loudiyi, ministre délégué auprès du chef de gouvernement, chargé de l'Administration de la Défense nationale, rapporte le forum Far-Maroc.

Selon cette même source, cette conférence s’est donnée pour objectif de garantir la sécurité et la souveraineté à long terme de l'Ukraine et d’évaluer les besoins militaires de l’Ukraine, deux mois après le début de la guerre.

Le Maroc fait partie des 14 pays non-membres de l’Otan à avoir pris part à cette conférence. Il s’agit du Japon, de la Corée du Sud, de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande, d’Israël, du Qatar, de la Jordanie, du Kenya, du Libéria, de la Tunisie, de la Suède, et de Finlande.

Interrogé sur la réunion lors d'un point de presse vendredi dernier, le porte-parole du du Pentagone, John Kirby, a déclaré que la réunion était «en dehors de l’Otan», rapporte le site d’information Breaking Defense.

«Comme vous le savez, l’Otan en tant qu'alliance ne fournit pas d'aide à la sécurité à l'Ukraine, donc cela ne se fait pas du tout sous l'égide de l’Otan. Maintenant, certains des pays invités sont, en fait, des alliés de l’Otan, mais ils le font de manière unilatérale et souveraine, et non dans le cadre de l'alliance», a précisé le responsable.