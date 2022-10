Le ministre de l’Équipement et de l'Eau, Nizar Baraka, répond à une question orale à la Chambre des représentants, lundi 6 décembre 2021.

© Copyright : MAP

De passage, ce lundi 31 octobre 2022, devant les députés, le ministre de l’Equipement et de l’Eau, Nizar Baraka, a annoncé que le Maroc dispose de neuf stations de dessalement de l’eau de mer, d’une capacité de 147 millions de mètres cubes par an.

Répondant à une question orale à la Chambre des représentants, ce lundi 31 octobre 2022, le ministre de l’Equipement et de l’Eau, Nizar Baraka, a souligné que 1,3 milliard de mètres cubes d’eau potable est consommé annuellement au Maroc, dont la plus grande partie provient des barrages et des nappes phréatiques.

Il a aussi signalé que le Royaume ne dispose que de neuf stations de dessalement de l’eau de mer, d’une capacité de 147 millions de mètres cubes par an, tout en faisant observer qu’à la suite des orientations royales, et pour faire face aux défis imposés par le stress hydrique, le gouvernement veut faire en sorte que 50%, au minimum, des eaux potables consommées émanent du dessalement.

Ceci permettra ainsi de répondre aux besoins de l'irrigation dans les zones agricoles et alléger la pression sur les barrages, quel que soit le volume pluviométrique enregistré, a ajouté le ministre.

Faisant le point sur les projets de station de dessalement, Nizar Baraka a rappelé la future station de la capitale économique, d'une capacité de 300 millions de m3 par an.

Le ministre a également évoqué le projet de dessalement de l’eau à Dakhla (40 millions de m3), et ceux à Safi, à El Jadida (90 millions de m3) et à Nador (200 millions de m3). D’autres stations seront aussi programmées par la suite.