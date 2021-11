© Copyright : Twitter/@TheDeadDistrict

Un rapport récemment déclassifié du département américain de la Défense confirme que le Maroc fait partie des clients potentiels du système de défense aérienne et antimissile américain Patriot, dans sa version la plus moderne, le PAC 3 MSE.

C’est le forum Far-Maroc qui relaye cette information, ce jeudi 18 novembre: le Maroc, ainsi que la Norvège et la Suisse, sont des clients potentiels du système de défense aérienne et antimissile américain Patriot, dans sa version PAC 3 MSE, la plus moderne à ce jour.

L’information figure dans un rapport récemment déclassifié du département américain de la Défense consacré au programme «Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE)», en cours de développement par Lockheed Martin, entreprise américaine de défense et de sécurité.

Le Forum Far-Maroc souligne que ce système de défense a été développé pour faire face aux diverses menaces venues du ciel avec une grande efficacité, à la lumière de ses expériences sur les champs de bataille et des lacunes apparues dans ses versions précédentes.

Selon Lockheed Martin, le système PAC-3 MSE offre des performances accrues à la fois en altitude et en portée, et une létalité améliorée par rapport aux missiles Patriot de configuration précédente. Le moteur de fusée à double impulsion donne à l'intercepteur plus de maniabilité contre des missiles balistiques tactiques et des missiles de croisière plus rapides et plus sophistiqués.

Le site spécialisé américain Inside Defense, annonce par ailleurs, dans un article publié ce jeudi, que Lockheed Martin s'apprête à augmenter la production d'intercepteurs PAC-3 MSE en 2022 pour répondre à la forte demande pour ce système de défense. Une nouvelle ligne de fabrication permettra ainsi de doubler la production annuelle de ces nouveaux missiles guidés.

Cette même publication ajoute que le Pentagone a précédemment approuvé la vente du système PAC-3 MSE à divers pays, dont l'Allemagne, la Corée du Sud, la Pologne, le Qatar, la Roumanie, la Suède, les Émirats arabes unis, le Japon, l'Arabie saoudite, le Koweït, Taïwan, les Pays-Bas, la Norvège, la Suisse, Bahreïn et le Maroc.