Kiosque360. Le MP a présenté au Parlement une proposition de loi portant sur la création d’une caisse dédiée à l’indemnisation chômage pour les personnes à la recherche d’un emploi ou celles qui l’ont perdu. Cet article est une revue de presse du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

Des parlementaires se sont inspirés du régime d’indemnité pour perte d’emploi instauré par le gouvernement pendant la pandémie Covid-19 pour demander la création d’une caisse durable consacrée à l’indemnisation du chômage.



Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du vendredi 7 octobre, que le MP (Mouvement populaire) a présenté une proposition de loi concernant la création d’un système d’indemnité pour perte d’emploi.



Ce régime vise à accorder des aides financières aux personnes qui sont à la recherche d’un emploi ou celles qui ont perdu leur emploi depuis au moins trois mois. Les bénéficiaires de ce régime seront définis sur la base de système de ciblage des bénéficiaires des programmes d’appui social. Un système est supervisé par l’État et les collectivités locales à travers le Registre social unifié (RSU) et le Registre national de la population (RNP).

Cette indemnité spéciale sera accordée aux personnes répondant aux conditions précitées, durant une année renouvelable une seule fois. Les bénéficiaires de ce système, qui sont à la recherche d’un emploi, doivent prouver qu’ils n’ont aucun revenu, qu’ils ne bénéficient pas des aides sociales ou de tout régime d’indemnité pour perte d’emploi. Par ailleurs, la proposition de loi exige des titulaires de diplômes supérieurs d’attester qu’ils sont à la recherche d’un emploi depuis plus d’un mois après la date d’obtention de leurs diplômes.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia souligne que les artisans et les personnes exerçant des professions libérales doivent attester qu’ils sont en arrêt de travail depuis, au moins un an et qu’ils ne bénéficient d’aucun régime de protection sociale.



La proposition de loi du MP prévoit que la caisse d’indemnisation chômage sera gérée par l’État et dirigée par un conseil d’administration qui établira son statut ainsi que son règlement intérieur. Le financement de la caisse d’indemnisation sera assuré par une dotation opérée sur le budget de l’État et les recettes parafiscales ainsi que les autres revenus, aides et dons qui lui seront consacrés.