Kiosque360. L’assaut mené par les migrants clandestins contre la clôture séparant le préside de Melilia de Nador, a été préparé à l’avance, soigneusement planifié et exécuté avec une violence inouïe. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

23 morts parmi les migrants clandestins d’origine subsaharienne et 31 autres toujours à l’hôpital. Deux membres des forces auxiliaires ont été également admis à l’hôpital. C’est le bilan de la tentative collective de franchir la clôture séparant le préside de Melilia de la province de Nador. D’après le quotidien Al Ahdath Al Maghribia qui revient sur ce tragique événement dans son édition du lundi 27 juin, au moins 2.000 migrants en situation irrégulière ont décidé d’un seul coup de franchir ensemble cette clôture.

Vendredi matin, les autorités marocaines et espagnoles ont été surprises par l'arrivée, au niveau de «Barrio chino», d’un nombre important de migrants clandestins, issus pour la plupart de pays d'Afrique subsaharienne, relate le quotidien. Ils ont mené une tentative d’assaut groupé contre la clôture métallique, utilisant des méthodes très violentes et provoquant une bousculade énorme et des chutes mortelles du haut de la clôture. Avant de passer à l’acte, il avaient commencé à se rassembler, depuis plusieurs semaines, dans une zone avoisinante, écrit le quotidien.

Notons que le dernier bilan, rendu public par les autorités locales, faisait état de 23 morts parmi les Subsahariens clandestins et un élément de la force publique et 18 assaillants toujours sous surveillance médicale.

Cette tentative de passage en force, où 140 éléments de la force publique ont été blessés à différents degrés, a été marquée par l’usage d’une violence inouïe par les candidats à l’immigration irrégulière face aux éléments des forces de l’ordre. Ces derniers ont malgré tout agi avec professionnalisme et dans le respect des lois et des règlements.

Armés de pierres, de matraques et d’objets tranchants, les candidats à l’immigration clandestine ont opposé une résistance violente aux forces de l’ordre, qui ont été surprises par la violence de cette attaque à laquelle elles ne s'attendaient. C’est ce qui explique sans doute le nombre important des blessés parmi les forces de l’ordre, constate le quotidien.

Cependant, les éléments de la police et de la gendarmerie ainsi que les membres des forces auxiliaires mobilisés ont fait preuve de fermeté, mais également d’un professionnalisme élevé, lors de leur intervention pour faire face à ces actes inconsidérés des clandestins, insiste le quotidien. Sans cela, le nombre des victimes aurait sans doute été bien plus important, affirme Al Ahdath Al Maghribia.

Nul doute, souligne le quotidien, que cette opération a été organisée et bien préparée et planifiée à l’avance. Le jour de son lancement a été minutieusement choisi, tablant sur le relâchement de vigilance à cause de la prière collective. De même qu’en guise de leurre, les migrants clandestins ont mis le feu à la forêt du Gourougou où ils s’étaient installés depuis longtemps. Ils voulaient ainsi détourner l’attention des forces de l’ordre pour pouvoir disparaître dans la nature avant de réapparaître en grand nombre à l’entrée le Barrio chino, prenant tout le monde de court.

Selon les autorités espagnoles, au moins 500 migrants ont pu franchir la clôture. A cause de la bousculade, un grand nombre d’entre eux a été blessé. Le président du gouvernement espagnol, souligne le quotidien, a salué, à Bruxelles devant les membres de l'UE, le sérieux du Maroc dans la lutte contre l’émigration clandestine et son intervention pour faire échouer la tentative d’assaut du vendredi dernier. Pour Pedro Sanchez, c’est incontestable, la responsabilité de ce drame incombe à la mafia de l’immigration clandestine et de la traite des humains.

Cela dit, poursuit le quotidien, suite à ces incidents, plusieurs partis politiques et syndicats nationaux ont tenu à souligner la dimension humaine prônée par le Maroc dans le traitement de la question migratoire. Ils ont condamné, par la même occasion, toutes les tentatives visant à instrumentaliser ces incidents tragiques pour porter atteinte à l'image du pays et à son leadership sur le continent africain en ce qui concerne la politique migratoire.

Ainsi, le RNI a exprimé sa fierté de l'approche marocaine dans le traitement de la question migratoire. Laquelle approche repose principalement sur la dimension humaine dans ses diverses manifestations, appelant les autorités et toutes les forces du pays à agir avec fermeté face à de tels actes qui visent à porter atteinte à notre pays et à ses acquis positifs dans ce domaine.

Pour sa part, le PAM a condamné toutes les tentatives d'instrumentalisation de ces événements tragiques pour porter atteinte à la réputation de notre pays et à son leadership en Afrique en matière de politique migratoire. Il a rappelé que le Royaume a permis de régulariser la situation juridique de plus de 50.000 immigrés, majoritairement issus de pays d'Afrique subsaharienne. De son côté, l'Organisation démocratique du Travail a exprimé ses profonds regrets suite à cet incident, soulignant la nécessité d'agir fermement contre les gangs et les mafias de traite des êtres humains.