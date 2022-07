© Copyright : DR

Kiosque360. Le chef de la jeunesse du RNI, Lahcen Saadi, a tancé vertement le secrétaire général du PPS, Nabil Benabdellah et le parlementaire Abdenbi El Aidoudi, coupables, selon lui, d’avoir dévoyé l’opposition politique. Cet article est une revue de presse du quotidien Assabah.

Le président de la Jeunesse du RNI, Lahcen Saadi, a tiré à boulets rouges sur le Secrétaire général du PPS, Nabil Benabdellah ainsi que sur le parlementaire du MP, Abdenbi El Aidoudi. Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du mercredi 27 juillet, que Saadi reproche à Benabdellah d’avoir publié une vidéo dans laquelle il a évoqué le hashtag appelant à la démission du chef du gouvernement.

Le président de la Chabiba n’y est pas allé avec le dos de la cuillère pour accabler le patron du PPS . «le Secrétaire général d’un parti progressiste et communiste, qui a été dirigé par des personnalités comme Ali Yata, a publié un live qui n’a rien à voir avec l’opposition politique. C’est plutôt un live qui ressemble à celui des influenceuses de routini Al Yawmi ( ma routine quotidienne) en parlant du hashtag alors qu’il sait qu’il y a des fauteurs de troubles qui cherchent à provoquer la sédition».

Faisant allusion au parlementaire du MP, Abdenbi El Aidoudi, le patron de la jeunesse RNIste a déclaré « un ministre présente un grand projet devant le parlement. Quelqu’un qui traine une condamnation a pris la parole pour débiter un charabia ridicule. Franchement nos adversaires qui pratiquent l’opposition de routini Al Yawmi nous ont déçus».

Le quotidien Assabah souligne que le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, a déclaré en réponse aux critiques des adversaires du RNI « notre parti présente des alternatives et des solutions sociales et économiques. Si le gouvernement subventionne les carburants il va retarder les importantes réformes qu’il s’est engagé à réaliser devant les citoyens. On ne peut pas choisir les solutions faciles et mettre de côté le grand chantier de l’État social».

Pour sa part, le dirigeant Mohamed Bousaid a affirmé «je ne vais pas adresser des messages politiques car ce sont des discours qui sonnent creux. La meilleure façon de répondre aux adversaires et à tous les citoyens c’est la victoire écrasante du RNI dans les élections partielles d’Al Hoceima et de Meknès».