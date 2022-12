© Copyright : DR

Kiosque360. Plusieurs projets inscrits dans le cadre du plan stratégique de développement intégré et durable de la province de Kénitra (2015-2020) accusent du retard. La réaction du ministère de l’Intérieur ne s’est pas fait attendre, rapporte le quotidien Al Akhbar, dont est tirée cette revue de presse.

Le retard accusé dans la réalisation des projets programmés dans le cadre du plan stratégique de développement intégré et durable de la province de Kénitra (2015-2020), lancé en 2015 par le roi Mohammed VI, a interpellé le ministère de l’Intérieur. En effet, la tutelle vient de charger l’Inspection générale du ministère d’effectuer un audit pour déterminer les responsabilités dans «les retards accusés, les dépassements des coûts et les dysfonctionnements constatés».

En effet, «le taux de réalisation de plusieurs projets, qui devraient être achevés en 2020, n’est que de 60%», fait remarquer le quotidien Al Akhbar dans son édition du mardi 13 décembre. De plus, d’autres projets ont été programmés «sans assainir l'assiette foncière nécessaire».

Ces projets structurants étaient gérés par l’ancien président de la commune urbaine de Kénitra, Aziz Rebbah, et l’ancien président du conseil provincial, Jawad Gharib, indiquent les sources du quotidien. «Face à cette situation, le gouverneur de la province de Kénitra, Fouad Mhamdi, a tiré la sonnette d’alarme et tenu plusieurs réunions avec les responsables locaux, afin de relever les dysfonctionnements et les causes du retard accusé dans la réalisation des projets lancés par le roi Mohammed VI», indique la même source.

A ce propos, les sources du quotidien citent «le cas du complexe culturel, dont le coup d’envoi des travaux a été donné par le souverain, avec une estimation de 85 millions de dirhams pour sa réalisation. L’enveloppe budgétaire a été revue à la hausse pour atteindre 180 millions de dirhams et, pourtant, le projet demeure en souffrance», précisent les sources du quotidien.

La question de ce retard a été soulevée au Parlement par un député du Rassemblement national des indépendants (RNI), qui a interpellé le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, à ce sujet. Dans sa réponse, poursuit le quotidien, le ministre a fait savoir que ce projet s’inscrivait dans «le cadre d’un partenariat entre la commune urbaine de Kénitra et le conseil de la région de Rabat-Salé-Kénitra, précisant que les études architecturales et techniques effectuées en 2015, avant le lancement des travaux, n’avaient pas cerné le coût de la réalisation, en plus de la cherté des prix de certains matériaux». Et d’ajouter que le ministère multiplie ses efforts afin de concrétiser ce projet structurant, en assurant le suivi avec la commune urbaine de la ville.