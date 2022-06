Nizar Baraka et Hamdi Ould Errachid du PI.

Kiosque360. Le tribunal de Rabat vient de rendre sa décision dans un dossier qui fait partie de la guéguerre que se livrent, au sen de l'Istiqlal, le courant de Nizar Baraka et celui de Hamdi Ould Rchid. Cet article est une revue de presse du quotidien Al Akhbar.

La guéguerre qui secoue l’Istiqlal depuis plusieurs semaines ne désenfle pas. Chaque jour elle franchit même un nouveau cap qui laisse présager que l’on n’est pas loin du point de non-retour. Aujourd’hui, les deux courants qui s’opposent, celui de l’actuel secrétaire général Nizar Baraka, et celui dit «courant de Hamdi Ould Rchid», se laissent traîner sur la voie des tribunaux.

Dans son édition du lundi 27 juin, Al Akhbar écrit que le tribunal de Rabat était appelé en fin de semaine dernière à se prononcer en urgence sur un dossier lié aux tensions actuelles que vit le parti de la Balance. En première instance, puis en appel le jour même, le tribunal de Rabat a en effet conclu à la non-légitimité de l’appel à la tenue du congrès extraordinaire de l'organisation «Fatayat L'inbiat» qui fait partie de la jeunesse de l’Istiqlal. C’étaient d’ailleurs des membres du comité exécutif de cette dernière qui ont appelé à ce rassemblement et tout porte à croire, selon Al Akhbar, qu’elles sont proches du courant Ould Rchid. Leur objectif, ajoute la même source, était de faire tomber l’actuelle présidente de l’organisation qui vient d’être réélue pour un deuxième mandat.

Toujours selon Al Akhbar, le tribunal de Rabat a motivé sa décision par le fait que tout appel à la tenue d’un congrès extraordinaire doit être fait par des membres habilités, un critère qui semble-t-il n’était pas respecté. Malgré cela, des membres de l’organisation se sont bien présentés samedi dernier au lieu prévu pour le congrès extraordinaire, avant d’être interpellés par un huissier de justice qui leur a rappelé la nécessité de soumettre à la décision du tribunal.

Le quotidien ajoute que si les membres réfractaires, se sont dans un premier temps soumis à cette décision, elles n’ont pas tardé à annoncer la tenue de leur rassemblement le lendemain, une décision qui aurait été prise en concertation avec des proches d’Ould Rchid. Or, cela a fait sortir de leurs gonds d’autres partisans, comme le secrétaire général de la jeunesse de l’Istiqlal qui a considéré ce nouvel appel un non-respect d’une décision judiciaire. Pour ce dernier, précise la publication, il semblerait qu’il a récemment changé de camp et ne soutient plus le courant d’Ould Rchid, une décision prise vraisemblablement après la décision judiciaire en question.

Notons que le tribunal de Rabat avait été saisi en urgence par Insfa Cherrat juste après avoir appris qu’un appel à la tenue d’un congrès extraordinaire de l’organisation qu’elle chapeaute avait été lancé. Elle a pu obtenir gain de cause, coupant l’herbe devant ceux qui souhaitent la faire chuter. Néanmoins, il reste à savoir combien de temps elle pourra résister, tant la fracture entre les deux courants qui s’opposent semble plus profonde que jamais.