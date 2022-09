© Copyright : DR

Le ministère israélien des Affaires étrangères a décidé, ce mardi 6 septembre 2022, de rappeler le chef de son bureau de liaison à Rabat, David Govrin, sur fond d’un scandale de harcèlement sexuel, de dissimulation de cadeaux et de népotisme.

Le scandale des soupçons de prévarication au sein du bureau de liaison de Tel Aviv à Rabat prend de plus en plus d’ampleur. D’après de nombreux médias israéliens, dont le très sérieux Haaretz, le ministère des Affaires étrangères de l’Etat hébreu a décidé, ce mardi 6 septembre 2022, de rappeler le chef de ce bureau au Maroc, David Govrin. Ceci, suite à des allégations de harcèlement sexuel et de conflits internes au sein de cette représentation diplomatique.

David Govrin est également soupçonné d'avoir omis de signaler un précieux cadeau reçu de la famille royale marocaine et d'avoir permis à une connaissance à lui d'organiser des événements diplomatiques alors qu'elle n'occupe aucun poste au sein du bureau de liaison.

Toujours d’après Haaretz, le ministère des Affaires étrangères d'Israël a confirmé avoir ouvert une enquête à l’endroit de Govrin il y a quelques semaines. De hauts fonctionnaires au sein dudit ministère seraient également impliqués dans les méfaits précités.

Pour rappel, David Govrin a occupé une série de postes au ministère des Affaires étrangères liés au Moyen-Orient et a officié en tant qu’ambassadeur d'Israël en Égypte. Il a été nommé à son poste au Maroc en février 2021, suite à la reprise des relations diplomatiques entre Rabat et Tel Aviv.