© Copyright : KARIM JAAFAR / AFP

Ismaël Haniyeh, chef du bureau politique du Hamas palestinien, a adressé un message de félicitations à Abdelilah Benkirane, élu à la direction du PJD, lors d’un congrès extraordinaire, le week-end écoulé à Bouznika.

L’information a été relayée par le site officiel du mouvement Hamas. Ismaël Haniyeh, le leader de ce mouvement, s’est entretenu au téléphone avec le secrétaire général du PJD.

En plus des félicitations, Ismaël Haniyeh a insisté sur «les positions constantes du Maroc en ce qui concerne la cause et le peuple palestiniens». Chose qu’a confirmée Benkirane au nom de son parti, tout en remerciant Ismaël Haniyeh pour son appel téléphonique.

Le PJD entretient des relations solides avec le mouvement Hamas et ses leaders. Ismaël Haniyeh avait été reçu au Maroc, en juin dernier, à l’invitation du PJD, en compagnie de plusieurs figures de ce mouvement islamiste.