La République d’Haïti inaugurera son ambassade à Rabat, jeudi 10 décembre, apprend Le360 de sources informées. Ce pays ouvrira également, vendredi 11 décembre, son consulat général à Dakhla.

L’inauguration de cette ambassade se fera en présence du chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita, et de son homologue haïtien, Claude Joseph.

Selon les sources contactées par Le360, cette inauguration sera suivie de la signature d’une série d’accords de coopération pour accompagner la dynamique que connaissent les relations entre les deux pays.

Le lendemain, soit le vendredi 11 décembre, la République d’Haïti inaugurera son consulat général à Dakhla, précisent nos sources.

Rappelons que la République d’Haïti avait officiellement annoncé, le 25 novembre dernier, l'ouverture prochaine d’un consulat général à Dakhla.

Cette République sera ainsi le premier Etat insulaire proche des Amériques, non arabe et non africain, à ouvrir un consulat dans le Sahara Marocain.

Port-au-Prince avait, le 21 novembre dernier, déclaré «saluer l’intervention pacifique du Maroc pour garantir la libre circulation des personnes et des biens et appelle au respect des résolutions des Nations Unies pour trouver une solution politique à ce conflit régional» et ce, suite à l’intervention du Maroc dans le passage d’El Guerguerat.