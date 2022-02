© Copyright : DR

Une importante délégation ministérielle conduite par Aziz Akhannouch, chef du gouvernement, a quitté Rabat ce matin, dimanche 6 février 2022, à destination du Qatar pour participer aux travaux de la huitième session de la Haute commission mixte de coopération maroco-qatarie, a appris Le360 de source gouvernementale.

Aziz Akhannouch et son homologue qatari doivent co-présider demain, lundi 7 février 2022, les travaux de cette Haute commission mixte à Doha, selon cette source gouvernementale.

En plus du chef du gouvernement, la délégation marocaine comprend les ministres des Affaires étrangères, Nasser Bourita, de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui, de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, de l'Inclusion économique, de la Petite Entreprise, de l'Emploi et des compétences, Younes Sekkouri, et de Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mehdi Bensaïd.

Il faut rappeler que les relations entre le Maroc et le Qatar ainsi qu’entre les deux chefs d’Etat sont excellentes. Le Qatar a toujours réaffirmé son soutien à la souveraineté du Maroc sur son Sahara. L’objectif de la réunion maroco-qatarie vise à donner un nouvel élan à la coopération économique entre les deux pays, et tout particulièrement sur le volet des échanges commerciaux, qui restent encore faibles.

Selon des données officielles du Qatar, les échanges commerciaux ont atteint en 2017, environ 731 millions de dirhams avec une balance favorable au Maroc de près de 182 millions de dirhams. La volonté des deux gouvernements d’aller de l’avant «constitue le socle pour le raffermissement de la coopération bilatérale dans tous les domaines», a indiqué cette interlocuteur. Pour contribuer à la hausse des échanges commerciaux, les deux pays avaient émis le souhait d’ouvrir une ligne commerciale maritime entre les deux pays.