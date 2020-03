Hakim Benchamach et ses proches pressentis à l’USFP

Hakim Benchemass, ex-secrétaire général du PAM.

Kiosque360. Le PAM risque de perdre tout un pan de son ancienne direction. A défaut d’une scission et de création d’un autre parti plus «authentique», le secrétaire général sortant du Tracteur, Hakim Benchamach, pourrait plutôt rejoindre, avec armes et bagages, un autre parti, l’USFP.

Les deux clans qui s'entre-déchirent au sein du Parti authenticité et modernité, à savoir celui de la légalité ou clan de Hakim Benchamach, et de l’avenir ou clan du nouveau secrétaire général du parti Abdellatif Ouahbi, vont bientôt connaitre un répit. Non pas qu’ils ont enterré la hache de guerre, mais parce que le clan de l’actuel président de la Chambre des conseillers et ses proches chercheraient à claquer la porte du PAM pour aller rejoindre un autre parti.



En effet, sur la foi d’une information parue dans les colonnes de l’hebdomadaire Al Ayyam du 12 mars, Hakim Benchamach et plusieurs anciens PAMistes qui lui sont proches ont ouvert «un canal de communication avec l’Union socialiste des forces populaires en vue de discuter des modalités d’intégration au sein du parti de la Rose».

Ces développements au sein du PAM, qui est en train de partir en lambeaux, interviennent après la récente démarche de Samir Belfkih, autre ancien candidat à la présidence du PAM, qui avait pensé créer un parti à partir d’une scission d’avec celui dirigé aujourd’hui par Abdellatif Ouahbi. En effet, selon Belfkih, il est nécessaire de revenir aux fondamentaux et principes qui avaient, à l’origine, présidé à la création du PAM que la nouvelle direction est loin de représenter à ses yeux. Selon Al Ayyam, Benchamach et son groupe auraient déjà eu des discussions en tête-à-tête avec Driss Lachgar, premier secrétaire de l’USFP. Les deux parties mettent ainsi en avant les bons rapports qu’elles ont toujours entretenus, mais surtout le fait que les deux camps ont en commun de partager la même vision quant à la nécessité de contrer l’islamisme politique, représenté actuellement dans les institutions et structures étatiques par le PJD. Rien d’étonnant donc de voir un jour Benchamach rejoindre les rangs de l’USFP, car il s’agirait tout simplement d’un retour à ses anciennes amours gauchistes. Mais avec l’assagissement en plus.

Par Mohamed Deychillaoui