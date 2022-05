© Copyright : DR

Les deux Sommets extraordinaires de l'Union africaine portent sur les questions humanitaires dans le continent et sur la lutte contre le terrorisme et les changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique. Ils se tiennent ces vendredi 27 et samedi 28 mai 2022 à Malabo, en Guinée équatoriale.

Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, représente le roi Mohammed VI aux travaux des deux Sommets extraordinaires de l'Union africaine (UA) sur les questions humanitaires dans le Continent et sur la lutte contre le terrorisme et les changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique, qui se tiennent ces vendredi 27 et samedi 28 mai 2022 à Malabo, en Guinée équatoriale.

Le Sommet sur les questions humanitaires dans le continent a ouvert ses travaux ce vendredi matin.

Le Sommet sur la lutte contre le terrorisme et les changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique est, lui, prévu demain, samedi 28 mai 2022 dans la capitale équato-guinéenne.

Ces deux Sommets extraordinaires ont lieu alors que l'Afrique doit faire face à plusieurs défis, d'ordre sécuritaire, sanitaires, liés à l'insécurité alimentaire, aux changements climatiques, sans compter les conflits armés, internes et communautaires, en plus de difficultés humanitaires croissantes aggravées par l’impact socio-économique de la pandémie et du conflit russo-ukrainien.