© Copyright : MAP

Kiosque360. Plusieurs ministres ont coupé les ponts avec les secrétaires généraux de leurs départements, hérités du précèdent gouvernement, et n’attendent que le feu vert du chef de l’Exécutif, Aziz Akhannouch, pour les remplacer. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Plusieurs ministres du gouvernement Akhannouch ont mis à l’écart les secrétaires généraux de leurs départements après leur avoir reproché de dépasser leurs prérogatives administratives. Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du mardi 29 mars, qu’un ministre affilié au PAM n’a pas hésité à couper les ponts avec le secrétaire général de son département à cause de divergences héritées des précédents gouvernements islamistes.

D’un autre côté, la relation entre le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Abdellatif Miraoui, et le deuxième homme de son ministère s’est considérablement dégradée. Le ministre cherche à le remplacer ipso facto bien que les deux hommes se connaissent depuis que Miraoui était président de la faculté Cadi Ayyad à Marrakech.

Pour sa part, la ministre de la transition énergétique et du développement durable Leila Benali a, dès sa nomination, placardisé le secrétaire général en attendant de lui trouver un remplaçant.



Si la plupart des divergences entre les ministres et leurs secrétaires généraux sont connues, d’autres ont été gardées secretes par certains membres du gouvernement en attendant la nomination de nouveaux responsables.

Le quotidien Assabah rapporte que plusieurs ministres attendent le feu vert du chef du gouvernement pour le lancement de l’appel à candidature pour les postes de secrétaires généraux. Plus de six ministères seraient concernés par le recrutement de ces hauts fonctionnaires excepté le département de l’Intérieur dont le secrétaire général est nommé au conseil des ministres. Ce dernier est un cadre avec le grade de wali. En parallèle, plusieurs candidats à ces hautes fonctions ont commencé à préparer leurs dossiers de candidature.

Outre leurs formations et leurs expériences, les candidats devront présenter leur vision personnelle sur la mission qui leur sera conférée devant une commission spéciale, qui après sélection transmettra les dossiers aux ministres concernés. Ces derniers, les présenteront au chef du gouvernement qui prendra une décision avant qu’ils ne soient validés devant le conseil de gouvernement. Il faut rappeler que le secrétaire général est considéré comme le deuxième homme du ministère qui supervise toute l’administration et contrôle les directions, les divisions et les services.