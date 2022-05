© Copyright : Brahim Moussaaid / Le360

Elisabeth Moreno, la candidate du parti présidentiel La République en Marche (LREM) à la 9e circonscription des Français de l’étranger entend établir de «nouveaux liens politiques, économiques, sociaux et culturels» entre cette communauté et la France. Voici son programme.

Hier soir, mardi 24 mai à Casablanca, Elisabeth Moreno, candidate du parti présidentiel La République en Marche (LREM) pour la 9e circonscription des Français de l’étranger, a tenu son premier meeting électoral. L’occasion pour elle de détailler son programme auprès de l’électorat de cette grande ville. En perspective, les élections législatives prévus les 12 et 19 juin prochains, en France mais aussi dans les pays de cette circonscription (Maghreb et Afrique de l’Ouest).

«J’espère construire ce qui n’a pas encore été bâti ici en créant nouveaux liens politiques, économiques, sociaux et culturels» avec la France, a-t-elle affirmé devant une assistance nombreuse réunie dans un grand palace de la capitale économique, ville que connaît bien Elisabeth Moreno pour y avoir vécu et fait ses armes en tant que cheffe d’entreprise.

Le Maroc compte 54.000 ressortissants français et constitue donc un des plus grands pays de la 9e circonscription. La candidate de LREM a reconnu l’importance du rôle que joue le Maroc. Proche du président Emmanuel Macron, elle a d’ailleurs rappelé le soutien de son pays au plan d’autonomie du Sahara. Dès son arrivée, mardi à Casablanca, la candidate de LREM a également mené une série de rencontres avec de personnalités marocaines du monde économique et politique. Elle a ainsi rencontré le patron de la CGEM, Chakib Alj.

Elisabeth Moreno a par ailleurs exprimé son engagement à résoudre les problématiques liées à la l’enseignement français au Maroc et à la cherté de la scolarité, à l’assurance maladie, au système des retraites et aux prestations consulaires.

S’agissant des Marocains, la recherche d’un règlement à l’épineuse question des visas va constituer «une priorité dans mes actions », a-t-elle promis. Et d’indiquer qu’elle proposera, une fois élue, la constitution d’une commission parlementaire chargée de se pencher sur ce dossier. «Cette question des visas est humiliante», a-t-elle reconnue.

Après Casablanca, Elisabeth Moreno poursuivra sa campagne électorale à Rabat.

Fille d’un maçon, Elisabeth Moreno est née le 20 septembre 1970 à Tarrafal au Cap-Vert. La candidate est détentrice d’une maîtrise en droit des affaires qu’elle a obtenue à l’Université Paris-Est Créteil, en 1995. Dix ans plus tard, elle décroche un double Executive MBA de l’ESSEC et de la Mannheim Business School en Allemagne.

Au début des années 90, elle entame sa carrière à la tête d’une société de travaux de construction d’aménagement et de réhabilitation thermique, qu’elle dirige avec son mari. En 2019, elle quitte la France pour s’installer au Cap où elle occupe le poste de directrice générale de Hewlett-Packard (HP) Afrique. Le 6 juillet 2020, Elisabeth Moreno est nommée ministre déléguée auprès du Premier ministre Jean Castex, chargée de l’Egalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l’égalité des chances.