Kiosque360. Le roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d’État-major des Forces armées royales, a approuvé la promotion de plusieurs officiers des FAR et de la gendarmerie royale à des grades supérieurs. Voici le détail de ces avancements. Cet article est une revue de presse du quotidien Al Akhbar.

A l’occasion de la fête du trône, le roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d’État-major des FAR, a promu des officiers supérieurs de différentes armes à des grades supérieurs. Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du mardi 2 août, que cinq hauts responsables sont passés du grade de Général de Brigade à celui de Général de Division. Selon des sources autorisées, cet avancement a également concerné 15 Colonels-majors qui ont été promus au grade de Général de Brigade parmi lesquels se trouvent trois officiers supérieurs appartenant à la gendarmerie royale.

Il s’agit du conservateur du palais royal de Skhirat, du directeur du laboratoire scientifique relevant du haut commandement de la gendarmerie royale ainsi que du directeur de l’école de formation de Casablanca. Les mêmes sources indiquent que 19 autres officiers supérieurs ont bénéficié de cet avancement en passant du grade de Colonel à celui de Colonel-major parmi lesquels 9 appartiennent à la gendarmerie royale. La plupart d’entre eux exercent dans les services centraux relevant du haut commandement de la gendarmerie royale tandis que les autres occupent des postes à la tête des commandements régionaux.

Le quotidien Al Akhbar souligne, en outre, que plusieurs hauts responsables militaires ont bénéficié de cet avancement en accédant au grade de Colonel parmi lesquels 21 responsables de la gendarmerie royale. La plupart d’entre eux exercent en tant qu’adjoints des commandants régionaux et chefs des brigades dans les différentes provinces et préfectures du Royaume. Les mêmes sources précisent que les promotions dans la gendarmerie royale ont concerné, particulièrement, des cadres et des responsables qui ont bénéficié dernièrement de formations très poussées dans les centres de formation relevant du haut commandement.

Des centaines d’autres responsables dont les grades varient entre commandants, capitaines et lieutenants ont été promus à des grades supérieurs. Des avancements qui interviennent quelques semaines après le vaste mouvement de mutations opéré dans les rangs de la gendarmerie. Ce redéploiement a touché des milliers de gendarmes et chefs des centres territoriaux, maritimes et judiciaires, ainsi que l’escadron motocycliste et les renseignements généraux.