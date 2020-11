© Copyright : DR

Le ministre espagnol de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, a annoncé, vendredi à Las Palmas de Grande Canarie, qu’il effectuera, le 20 novembre, une visite de travail au Maroc.

«Lors de cette visite, je vais tenir une réunion avec mon homologue marocain, Abdelouafi Laftit» pour évoquer plusieurs sujets, dont la gestion des flux migratoires, a précisé Grande-Marlaska lors d’un point de presse conjoint avec la commissaire européenne chargée des affaires intérieures, Ylva Johansson, et le président canarien, Angel Torres.

Le ministre a rappelé avoir visité la Mauritanie, l’Algérie et la Tunisie pour débattre de la coopération en matière migratoire et fera le déplacement au Maroc pour traiter la même question dans le cadre de la coopération avec les pays d’origine et de transit.

Grande-Marlaska et la commissaire européenne sont actuellement aux Canaries pour s’informer de la situation migratoire dans les îles suite à une hausse notable des arrivées de migrants clandestins sur les côtes de l’archipel.

Selon le président du gouvernement canarien, Angel Torres, un total de 12.700 clandestins sont arrivés aux Canaries depuis le début de l’année à bord de 449 embarcations.