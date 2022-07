© Copyright : DR

Kiosque360. L’instance de la majorité s’est finalement réunie vendredi dernier. Elle n’a pas répondu directement à la campagne de contestation menée sur les réseaux sociaux. Elle ne l’a pas ignorée non plus. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

C'est dans un langage bien étudié et, surtout, avec beaucoup de tact, que l’instance de la majorité a tenté de combler les lacunes dont souffre la communication au sein du gouvernement. Face à une campagne sur les réseaux sociaux demandant le départ du gouvernement, certains membres de la majorité gouvernementale avaient, en effet, réagi de manière inappropriée, adoptant même un langage hostile. En revanche, dans le communiqué publié à l’issue de sa dernière réunion, l’instance de la majorité a reconnu que la liberté d’expression était un droit reconnu à tous, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du lundi 1er août.

Cette instance, présidée par le chef du gouvernement et composée des responsables des trois formations de la coalition gouvernementale, a néanmoins noté que la situation que traverse notre pays était difficile, tout en saluant l’action du gouvernement face à cette crise inédite. En réalité, explique le quotidien, l’instance de la majorité a tenu à adopter une position médiane. Sans répondre directement à la campagne de contestation mené sur les réseaux sociaux, le communiqué de l’instance n’est pas non plus allé jusqu’à ignorer totalement ce mouvement de contestation virtuel.

Cet esprit s’est nettement reflété dans le communiqué publié par la présidence de la majorité, qui a d’ailleurs tenu à rappeler l’existence de canaux dont la mission est justement de relayer les attentes et les doléances des citoyens. Ainsi, l’instance qui s’est réunie en présence des chefs des trois partis qui la forment, soit le RNI, le PAM et l’Istiqlal, s’est félicitée, explique le quotidien, de l’esprit de patriotisme et de la grande responsabilité politique dont ont fait preuve tous les partis et groupes d’opposition, ainsi que les groupes de la majorité dans les deux Chambres du Parlement. Ces partis, poursuit la même source, ont, en effet, réussi à traiter les questions et préoccupations du peuple marocain au sein de l’Institution législative.

Le gouvernement et le Parlement se sont engagés dans un dialogue institutionnel qui a abouti à des résultats et des décisions gouvernementales importants au cours de la première année législative, et ce malgré la pression et les contraintes d'une conjoncture difficile.

Tout en veillant à rattraper les écarts de langage de certains membres de la majorité, le communiqué en question a tenu à mettre en avant la solidarité, l’harmonie et l'approche participative qui marquent le travail gouvernemental. Ces principes, souligne Al Ahdath Al Maghribia, ont permis au gouvernement de faire face aux défis émergents et aux pressions sans précédent auxquelles notre pays est confronté. En ce sens, poursuit le quotidien, la présidence de la coalition de la majorité gouvernementale a exprimé sa satisfaction concernant les réalisations, les chantiers et les réformes menés par l’Exécutif dans divers domaines, malgré les défis et contraintes internes et externes.

La présidence de la majorité a ainsi relevé l’intervention immédiate du gouvernement dans la mise en œuvre des directives royales à travers un ensemble de mesures urgentes pour réduire les effets des derniers incendies et soutenir la population touchée. Ont de même été relevés les efforts considérables déployés par les autorités et les forces publiques, ainsi que la synergie et la solidarité dont ont fait preuve les citoyens face à cette catastrophe naturelle.

La présidence de la majorité a également salué la consolidation du choix démocratique de la nation. Il s'agit, a-telle rappelé, de respecter les libertés, consolider les fondements de l'État de droit et des droits de l'Homme, et poursuivre la réalisation des acquis collectifs dans ce chantier fondamental.